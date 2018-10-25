«زايد العليا» و«مبادلة» تطوّران خدمات أصحاب الهمم في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

وقعت مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانيّة وذوي الاحتياجات الخاصة مذكرة تفاهم مع شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة» - المملوكة لحكومة أبوظبي - بهدف وضع الإطار العام وبناء جسور الشراكة والتعاون والتنسيق لتنفيذ عدد من المشاريع المشتركة بين الجانبين، وتطوير وتحسين عمليات وخدمات أصحاب الهمم في إمارة أبوظبي من أجل تمكينهم ودمجهم في المجتمع.

وقع المذكرة عن المؤسّسة عبد الله عبد العالي الحميدان - أمينها العام وعن «مبادلة» حميد عبد الله الشمري نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والشؤون المؤسسية.

حضر التوقيع من جانب مؤسّسة زايد العليا عبد الله إسماعيل الكمالي، المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم بالإنابة والمهندس عبد الرحمن الجابرية مدير إدارة المشروعات.. ومن جانب مبادلة شيخة الحجري مدير إدارة شؤون الموظفين وناصر الإسماعيلي رئيس إدارة الخدمات العامة وفاطمة المرزوقي نائب رئيس قسم التوطين وأحمد السويدي نائب رئيس شؤون الموظفين.

وبموجب المذكرة، يتم تشكيل لجنة مشتركة من المؤسستين تعمل على زيارة شركة «مبادلة» والشركات التابعة لها والعمل المشترك لإعداد دراسة علمية شاملة بهدف مواءمة عمليات إعداد وتأهيل أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية مع تهيئة بيئة الشركات لتكون صديقة وملائمة لهم حسب المعايير الدولية للسلامة.

ورحب عبد الله الحميدان بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين المؤسسة وشركة مبادلة للاستثمار والتي تأتي في إطار الشراكات المجتمعية الناجحة التي تبرمها المؤسسة لصالح منتسبيها أصحاب الهمم وتجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة في تحقيق الاندماج الاجتماعي وتشجيع بناء مجتمع تتوافر فيه فرص متساوية للجميع ومبادئ الحكومة في تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات والمؤسسات لخدمة أصحاب الهمم.

وقال إن التوقيع على مذكرة التفاهم يأتي في إطار خطة المؤسسة الاستراتيجية بشأن زيادة تمكين أصحاب الهمم التأهيلي وتطوير البيئة التربوية والعلاجية التأهيلية وتنويع فرص العمل لهم وذلك تنفيذاً لتوجيهات ومتابعة سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة.

من ناحيته أكد حميد الشمري التزام «مبادلة» ببذل كل الجهود لتوفير الفرص الملائمة لأصحاب الهمم كي يحققوا طموحاتهم ويمارسوا دورهم بفعالية في المجتمع.