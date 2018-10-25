استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية ضمن النقاشات

المصدر: دبي - البيان

استعرض منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 تجربة دبي الذكية نحو حكومة لا ورقية، تُجري كل معاملاتها بلا ورق بحلول عام 2021، ومن خلال المضي قدماً في تحقيق مستهدفات «استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية».

جاء ذلك خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات اليوم الثالث للمنتدى، حملت عنوان «دبي المدينة اللاورقية»، التي قدمها وسام العباس لوتاه، المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية.

وأكد لوتاه أن «استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية»، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، شملت وضع خريطة طريق محكمة بدأ العمل عليها بالتعاون مع شركاء دبي الذكية الاستراتيجيين من الجهات والمؤسسات الحكومية في إمارة دبي.

وأوضح أن «استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية» تهدف إلى التخلص من المعاملات الورقية الداخلية والخارجية ضمن دوائر حكومة دبي وبشكل نهائي بحلول عام 2021، إذ ستسهم الاستراتيجية في مساعدة الجهات الحكومية على وقف إصدار أو طلب مستندات ورقية من المتعاملين، ومن المقرر تنفيذ هذه الاستراتيجية ضمن 43 جهة حكومية و200 مركز خدمة، مما ينعكس على تطوير 1600 خدمة حكومية و124 تطبيقاً ذكياً.