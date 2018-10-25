جلسة حوارية تشيد بجهود الدولة في مجال القانون الدولي الإنساني

المصدر: أبوظبي - وام

عقدت جلسة حوارية بعنوان «تأثير القانون والقيم على سلوك القوات والجماعات المسلحة في ساحة المعركة » ضمن ورشة العمل الثانية عشرة لكبار الضباط حول القواعد الدولية التي تحكم العمليات العسكرية والتي تستضيفها وزارة الدفاع بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدعم من وزارة الخارجية والتعاون الدولي وهيئة الهلال الأحمر واللجنة الوطنية للقانون الدولي لليوم الخامس على التوالي.

وأشاد المشاركون بجهود الإمارات في مجال القانون الدولي الانساني والدعم الإنساني بكافة المناطق المنكوبة. وأوضح العميد ركن حقوقي سالم جمعة الكعبي مدير مديرية القضاء العسكري أن استضافة دولة الامارات للورشة بمشاركة أكثر 150 من كبار الضباط العسكريين تأتي في اطار سعيها المستمر لتعزيز ونشر القانون الدولي الانساني ومبادئه اقليميا ودوليا وحرصها على الوفاء بالتزاماتها الدولية الانسانية.

وتحدث خلال الجلسة الحوارية، التي أدارتها صوفي باربيه ممثلة الصليب الأحمر بدولة الامارات، بيتر ماورير رئيس اللجنة الدولية للصليب الاحمر ومحمد محمود الكمالي المدير العام لمعهد التدريب القضائي.

وأشاد بيتر ماورير بجهود دولة الامارات في مجال القانون الدولي الانساني والدعم الإنساني بكافة المناطق المنكوبة بمختلف أنحاء العالم واستعرض أنشطة اللجنة حول العالم، وتعاملها مع الأزمات الانسانية المتعددة ومساعدة ضحايا النزاع المسلح والعنف الداخلي في أنحاء العالم وفق القانون الدولي الانساني وهو القانون المطبق في حالات النزاع المسلح.

و أكد أهمية الورشة التي أتاحت الفرصة للقاء كبار ضباط العالم وتناولت التعريف بالسلوك الملائم أثناء النزاعات المسلحة وتعزيز المعرفة والخبرة ومواكبة المعارف الحديثة في مجال القانون الدولي الانساني من خلال اعداد المدربين .

وعن تجربة دولة الامارات في مجال القانون الدولي الانساني، قال الدكتور محمد محمود الكمالي ان دولة الامارات اعلنت التزامها باحترام القانون الدولي الانساني وكفالة الاحترام المنصوص عليه في المادة الأولى المشتركة، مشيرا إلى أن دولة الامارات منضمة لاتفاقيات الجنيف الأربع والبروتوكولين الاضافيين الاول والثاني ومن هذا المنطلق تحترم تلك القواعد.