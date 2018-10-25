رفع كفاءة منطقة السوق المركزي وحديقة الاتحاد بالشارقة

المصدر: الشارقة- البيان

أعلنت المهندسة شيخة الزوين، مديرة إدارة عقود الطرق والمناقصات في هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة، عن بدء تنفيذ أعمال صيانة وإحلال وتجديد للأرصفة والأسفلت في منطقة السوق المركزي وحول حديقة الاتحاد بتكلفة إنشائية مصاحبة تبلغ 4 ملايين درهم. وأوضحت، أن المشروع سيستغرق شهرين، بحيث سيتضمن سلسلة من الأعمال تشمل إحلال وتجديد الأسفلت في منطقة السوق المركزي، وجزء من شارع الملك فيصل حول حديقة الاتحاد، فضلاً عن أعمال صيانة للأرصفة والإنترلوك، ومن ثم أعمال تخطيط أرضي وطلاء أرصفة كافة شوارع المنطقة المذكورة.

وحرصاً على سلامة المارة ومنع الاختناقات المرورية تم توفير طرق بديلة لضمان انسيابية الحركة المرورية والعبور الآمن من موقع الأعمال، كما تم التعاون والتنسيق مع القيادة العامة لشرطة الشارقة للتنظيم دون حدوث أي معوقات أو مشكلات.

وقد دعت الهيئة الجمهور لاتباع اللوحات المرورية والإرشادية تفادياً للتكدس المروري والزحام.