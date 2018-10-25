مواصلات الإمارات تكرّم 116 موظفاً وموظفة

المصدر: دبي- البيان

نظّمت مواصلات الإمارات حفلاً لتكريم 116 موظفاً وموظفة من المتميزين خلال النصف الأول من العام الجاري، من مختلف المستويات الإدارية والفئات الوظيفية، ومن جميع الدوائر الإيرادية، حيث تضمن التكريم مجموعة من الإدارات والوحدات الإدارية والتنظيمية المختلفة، تقديراً لجهودهم المبذولة في تحقيق إنجازات بارزة ونوعية، أو تحقيق عوائد مالية كبيرة، فضلاً عن فرق العمل التي تمكنت من الفوز بعدد من الجوائز المحلية.

وقام محمد عبد الله الجرمن مدير عام مواصلات الإمارات، وبمشاركة المديرين التنفيذيين بالمؤسسة، بتكريم الموظفين وفرق العمل المتميزة، وذلك في مسرح الإدارة العامة بدبي، مثنياً على جهود الموظفين وفرق العمل، والمردود الإيجابي الذي أثمره تفاني ومثابرة المكرمين لبلوغ المستهدفات الاستراتيجية، لا سيما أهداف الخطة الاستراتيجية 2018-2022.