«سايبم» تعتزم المشاركة في سلسلة عطاءات في السعودية

المصدر: ميلانو - رويترز

قال الرئيس التنفيذي لشركة سايبم الإيطالية أمس إن شركة الخدمات النفطية ملتزمة تجاه السعودية وتعتزم المشاركة في سلسلة من العطاءات في المملكة.وفي مؤتمر بالهاتف بشأن نتائج أعمال الربع الثالث قال ستيفانو كاو الرئيس التنفيذي للشركة إن شركة أرامكو السعودية تظل أكبر عميل لمجموعته وإن المملكة تظل ركناً رئيسياً من أركان استراتيجيتها.

وقال كاو «الحجم الكامل لاستثمارات أرامكو السعودية هو الأساس الطويل الأجل لارتباطنا والتزامنا».

وكان مصدر مطلع قال أول من أمس إن السعودية تخطط لتوقيع اتفاقات بقيمة تزيد على 50 مليار دولار في قطاعات النفط والغاز والبنية التحتية والصناعة.

وتملك سايبم التي لديها اتفاق إطاري مع أرامكو حتى 2021 موقع تصنيع في السعودية تقول إنه يمنحها ميزة للعمل داخل البلاد.