مجلس الإمارات للمستثمرين: مؤتمر الرياض منصة لاستكشاف الفرص

المصدر: دبي - البيان

وصف جمال سيف الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج فعاليات الافتتاح الحاشد لمؤتمر «مستقبل الاستثمار لعام 2018» المنعقد بالرياض بأنها تجسّد الثقة في رؤية وجدية القيادة السعودية بشراكة الجميع في استكشاف وتطوير الاتجاهات والفرص الاقتصادية المستقبلية وفي مناقشة وظيفة الاستثمار بتحقيق التطور والازدهار على المستويين الإقليمي والدولي.

جاء ذلك في نطاق مشاركة مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج ضمن وفد إماراتي يضم أكثر من 150 من الوزراء والرؤساء التنفيذيين والمستثمرين ورجال الأعمال والفعاليات الاقتصادية الإماراتية في النسخة الثانية من «مبادرة مستقبل الاستثمار» التي ينظمها صندوق الاستثمارات العامة السعودي تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وبرئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي حيث شهد المؤتمر حضوراً أممياً رفيع المستوى.

وأكد الجروان حرفية اختيار محاور مبادرة مستقبل الاستثمار 2018 في تسليط الضوء على القطاعات الناشئة بوصفها تسهم في رسم مستقبل الاقتصادات الإقليمية والعالمية للعقود المقبلة مشيراً إلى ما تملكه الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والسعودية من أوراق قوة قياسية تدفع قيادات البلدين إلى توظيفها لضمان التنمية والاستقرار في عالم مضطرب.

ووصف الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج المؤتمر الذي ينظمه صندوق الاستثمارات العامة السعودي بأنه الحدث الاقتصادي فائق الأهمية، كونه نجح منذ انطلاق نسخته الأولى العام الماضي بأن يكون المؤشر المحوري لتوجهات الاقتصادات الإقليمية والدولية.