إطلاق مبادرة «الخريطة الإحصائية الذكية»

المصدر: دبي - البيان

حققت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء خطوة متميزة على صعيد تحسين قدراتها التخطيطية واستشراف المستقبل وتعزيز جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات بإطلاق مبادرة «الخريطة الإحصائية الذكية» (Geo-Stat).

وتهدف هذه المبادرة، التي تطلقها الهيئة بالتعاون مع «إزري» «الشركة العالمية الرائدة في مجال خدمات نظم المعلومات الجغرافية» وتعتبر إحدى أذرع منظومة الإحصاء الذكي، إلى تحقيق سهولة أكبر في الوصول إلى البيانات من خلال تمكين الإحصاءات الوطنية الإماراتية على أساس جغرافي وتكوين تصوّر واضح للبيانات المكانية الجغرافية (الجيومكانية).

وتهدف مبادرة «الخريطة الإحصائية الذكية»، إلى الاستفادة من المعلومات المكانية الجغرافية وقدرات الذكاء الاصطناعي، وتكوين تصورات من خلال تحليل البيانات، وهو الأمر الذي يدفع عجلة التخطيط وسير العمل الإحصائي والاستبياني وصنع القرار عبر مجالات عديدة. ومن المتوقع للمبادرة أن تؤدي دوراً مهماً في دعم جهود دولة الإمارات على تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ضمن إطار أجندتها لعام 2030.

وبهذه المناسبة، قال عبد الله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: «لا شك أن تعاوننا مع (إزري) لإطلاق مبادرة (الخريطة الإحصائية الذكية) سيدعم قدرة الهيئة على تحقيق الفائدة القصوى من البيانات المكانية الجغرافية، ويعزز إمكاناتها التخطيطية في المستقبل».

وأضاف: «من شأن هذه المبادرة أيضاً دعم الجهود لمواكبة أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر للأمم المتحدة، من خلال توفير أدوات مرئية واضحة للبيانات بحسب الأماكن».

بدوره قال سهيل العبد، المدير العام لشركة «إيزري» في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وغرب آسيا: «تمتلك الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء رؤية طموحة وقيادة متميزة، وتحرص على تقديم خدماتها باستخدام تقنيات متطورة ومنهجيات إحصائية سبّاقة بأسلوب جديد. وقد أثبتت الهيئة التزامها المتواصل بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا شك أن هذه الاتفاقية ستكون امتداداً لنجاحاتها المتعاقبة، وستدعم جميع عمليات الهيئة».