تجارب شبابية ملهمة في التعليم والنمو الاقتصادي

المصدر: الشارقة- البيان

نظمت نخبة من المؤسسات الشبابية أمس خمس جلسات نقاشية، على هامش فعاليات الدورة الثالثة من مؤتمر «الاستثمار في المستقبل».

وشهدت الجلسة الأولى التي نظمها مجلس الشباب الاستشاري في إمارة الشارقة، بعنوان «إيجاد الحلول»، اجتماع نخبة من الشباب من مجلس «إس أو إس» والكليات المتحدة العالمية و«توحيد الشباب في لبنان» وجمعية الشباب في الأمم المتحدة لرصد واقتراح حلول لمجموعة من التحديات التي تواجه الشباب والمساعدة في إشراكهم في عمليات صنع القرار.

وتمحورت الجلسة الثانية التي نظمتها منظمة ميرسي كوربس حول «قيادة الشباب والفتيات لتصميم برامج لغد أفضل».

وخصص المؤتمر الجلستين الحواريتين الثالثة والرابعة من يومه الأول لتسليط الضوء على تجربتين ملهمتين لشابتين إماراتيتين، حيث أضاءت الجلسة الثالثة على تجربة الرائدة الإماراتية عائشة سعيد حارب في تمكين المرأة والتي جسدت فعلياً رؤية الإمارات في هذا المجال.

وتشغل حارب منصب رئيس قسم المسؤولية الاجتماعية للشركات في هيئة تنمية المجتمع، ومنسقاً عاماً في مجلس الخدمة الوطنية للشباب في وزارة الشباب، مؤسسة «جمعية الضمادة الاجتماعية» الجمعية غير الربحية التي تعمل على تعزيز الوعي بالعمل الخيري الاجتماعي.

بدورها، أشارت المخترعة الشابة فاطمة الكعبي في الجلسة الرابعة إلى الدور الذي لعبه الشغف في تحقيقها للاختراعات التي وصلت حالياً إلى 12 اختراعاً في مجالات عدة.