«نول» صالحة لسداد قيمة المشتريات في متاجر كارفور

المصدر: دبي- البيان

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أن حاملي بطاقة نول يمكنهم الآن استخدامها في دفع قيمة مشتريات التجزئة في جميع منافذ كارفور التابعة لشركة ماجد الفطيم في إمارة دبي، وذلك عبر منصة ميركوري للدفع، وهي إحدى الشركات الرائدة في هذا المجال.

وأكّد خالد العوضي، مدير إدارة أنظمة التحصيل الآلي في قطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات، أن هذه الخدمة الآن متاحة في جميع منافذ التجزئة لشركة كارفور في عموم إمارة دبي، حيث سيتمكن مستخدمو بطاقات نول في دبي من إجراء عمليات دفع سلسة وسريعة للمشتريات باستخدام بطاقاتهم لدى متاجر التجزئة هذه، التي تتوافق مع خدمات نقاط البيع في منصة الدفع، بالإضافة إلى استخدامها في التنقل.

وقال: تشكّل هذه المبادرة خطوة مهمة على طريق تحقيق أهداف هيئة الطرق والمواصلات في إسعاد مستخدمي بطاقات نول في إمارة دبي، وذلك من خلال تمكينهم من تنويع استخدامات البطاقة، كما تأتي هذه المبادرة انسجاماً مع مبادرة (المدينة الذكية)، التي ستجعل من دبي واحدة من أذكى المدن على مستوى العالم.