تعاون بين «الاتحاد لخدمات الطاقة» و«تاليسن تكنولوجيز»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة الاتحاد لخدمات الطاقة «الاتحاد إسكو»، الشركة المتخصصة في مجال خدمات الطاقة، المملوكة بالكامل من قبل هيئة كهرباء ومياه دبي، عن توقيعها اتفاقية خدمات مع شركة «تاليسن تكنولوجيز»، بهدف التعاون المشترك في تطوير مركز للقياس والتحقق في مكاتب الشركة ضمن المبنى المستدام التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي.

ووقع الاتفاقية، التي تأتي استكمالاً للشراكة القائمة بين الجانبين منذ عام، كل من علي الجاسم، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لخدمات الطاقة «الاتحاد إسكو»، وجورج بريل، الرئيس التنفيذي لشركة «تاليسن تكنولوجيز»، وذلك خلال اليوم الثاني من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2018» في دبي.

تعاون

وترتبط شركة الاتحاد لخدمات الطاقة بعلاقة تعاون مع «تاليسن تكنولوجيز»، إحدى الشركات الرائدة في مجال إدارة الطاقة والمزودة لحلول تقنية تحليلات البيانات لمشاريع «إسكو» واسعة النطاق، منذ عام وبعد أن تم توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين في شهر سبتمبر من العام الماضي.