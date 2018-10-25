20 متحدثاً في المؤتمر الدولي لإدارة التكاليف والمخاطر

المصدر: دبي- البيان

انطلقت أمس، فعاليات المؤتمر الدولي لإدارة التكاليف والمشتريات والمخاطر، الذي تستضيفه دبي على مدى يومين، بمشاركة 20 متحدثاً عالمياً، لمناقشة أفضل الممارسات في مجال الإبداع في التحكم بالمشاريع واستخدام أفضل البرمجيات في المجال وإدارة التكاليف والمخاطر على مدار اليومين.

وتم افتتاح المعرض الهندسي المصاحب، وشهد الحدث تقديم عدد من الجوائز لأفضل الممارسات في مجال إدارة التكاليف والمخاطر بحفل الافتتاح، والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم، حيث فاز بجائزة العام للأفراد، جائزة قائد الإبداع في مجال التحكم بالتكاليف والمخاطر في المشاريع وهى الأعلى تقديراً من نوعها الدكتور راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، وفاز بجائزة مدير المخاطر الدكتور عماد إسماعيل من دار الهندسة للاستشارات، وجائزة مدير التكاليف المهندس دانيلو البا من إيطاليا.