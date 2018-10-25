مناقشة أبرز تحديات المرأة

المصدر: الشارقة- البيان

نظمت مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، جلسة نقاشية تحت عنوان «الأعراف والممارسات الاجتماعية التي تعيق المرأة من تحقيق طموحها»، ناقشت خلالها أبرز التحديات التي تواجه المرأة من التقاليد والعادات المجتمعية، مقدمة سلسلة من الحلول المقترحة الرامية إلى ضمان مستقبل آمن للمواهب الشابة من السيدات. وأشار المتحدثون في الجلسة إلى أن العديد من المجتمعات لا تزال تمارس عادات وتقاليد اجتماعية خاطئة، تعزز من تهميش دور المرأة، وتحرمها من أبسط حقوقها.