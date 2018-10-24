"استئناف أبوظبي الاتحادية" تصدر حكمها في قضايا أمنية

المصدر: وام

حكمت "محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية" في جلستها التي عقدتها اليوم بسجن" م . د. م" عربي الجنسية ويبلغ من العمر 45 عاما لمدة 15 سنة والإبعاد عن البلاد بعد انقضاء فترة العقوبة ومصادرة الأجهزة والكمبيوترات والهواتف النقالة التي تمت مصادرتها أثناء التحقيق، وذلك بعد إدانته بالانضمام إلى تنظيم داعش الارهابي ونشر مقالات و مواد إعلامية كاذبة و إشاعات من شأنها الإضرار بمصالح الدولة العليا.

وقضت المحكمة بسجن "ر. ع . م" خليجي الجنسية ويبلغ من العمر 27 عاما لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغ 500 ألف درهم ومصادرة كافة الأجهزة المضبوطة في التحقيقات.

كما حكمت المحكمة بإيداع كل من "ع . ع. س. ز" و "ع .ح . م" وهما إماراتيان بأحد مراكز المناصحة التابعة لوزارة الداخلية، وذلك بعد أن وجهت إليهما النيابة العامة تهمة " الخطورة الإرهابية".