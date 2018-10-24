توقعات الطقس ودرجات الحرارة غدا

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام، مع احتمال تشكل السحب الركامية شرقا، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً.

وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل و الصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف أوالضباب.

وحركة الرياح غربية إلى شمالية غربية / 14 - 25 كم / ساعة تصل تصل إلى 38 كم / ساعة أحياناً.

والموج في الخليج العربي متوسط فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:25 والمد الثاني عند الساعة 01:49 والجزر الأول عند الساعة 19:39 والجزر الثاني عند الساعة 07:27.

وفي بحر عمان: متوسط الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:30 والمد الثاني عند الساعة 22:46، والجزر الأول عند الساعة 16:00 والجزر الثاني عند الساعة 04:26.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 35 26 75 20

دبي 34 27 60 20

الشارقة 34 25 65 25

عجمان 34 27 70 25

أم القيوين 34 25 65 25

رأس الخيمة 34 27 70 25

الفجيرة 38 28 70 45

العين 35 25 60 20

ليوا 36 23 85 20

الرويس 34 24 80 25

السلع 35 25 85 30

دلما 34 27 80 20

طنب الكبرى 33 26 80 20

طنب الصغرى 33 26 70 25

أبو موسى 33 26 75 25