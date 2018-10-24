وزيرة تنمية المجتمع : دعم 1350 شاباً بإجمالي 94.5 مليون درهم

المصدر: الشارقة –نورا الامير

قالت معالي حصة بو حميد وزيرة تنمية المجتمع إن الوزارة قدمت خلال العام الجاري دعماً بإجمالي 94 مليوناً و500 ألف درهم لـ 1350 شاباً ، ضمن برنامج إعداد لتأهيل المقبلين على الزواج وإدارة منح الزواج، فيما بلغ عدد البرامج المنفذة ضمن مبادرة إعداد 21 برنامجاً استفاد منها 2836 شخصاً من المقبلين على الزواج، وأفادت خلال مشاركتها في مؤتمرالاستثمار في المستقبل الذي انطلق صباح اليوم تحت شعار تحديات الأزمات وفرص التنمية "إن الوزارة نظمت 70 لقاء جمعت كبار المواطنين بشباب الوطن على بساط القدوة والمعرفة و الخبرات، كما أولت الوزارة مشاريع الشباب الطموحة نصيباً وافراً من الدعم والمساندة عبر مبادرة "الصنعة" للأسر المنتجة التي حققت النجاح التجاري بكل ثقة ومن خلال أفكار نوعية، وتخصيص "تآلف" لتقديم الاستشارات الأسرية بكل شفافية وسرية، وهي مبادرة مطبقة في 19 مركزاً تابعة للوزارة على مستوى الدولة حيث تلقت منذ إطلاقها 254 استشارة وقدمت لاصحابها حلولاً للتغلب على التحديات، وأكدت معاليها أن اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة تضع الشباب في بؤرة التركيز انطلاقاً من محور التعاون والعمل مع جميع الشركاء وبشكل واقعي للتمكن من اتخاذ الخيارات الصحيحة لتحسين الحياة بطريقة مستدامة للأجيال القادمة، واستطردت معاليها أن الوزارة سباقة في الانتقال من مفهوم الدعم والرعاية إلى التمكين والتنمية المستدامة.

وسلطت معالي وزيرة تنمية المجتمع الضوء على الدور المفصلي الذي تلعبه الوزارة في تمكين وتوجيه ومسايرة طموح الشباب ، مشيرة إلى أن الوزارة لديها منح الزواج وبرنامج إعداد لتأهيل المقبلين على الزواج. وقالت إن أهم ما قدمته الإمارات لشبابها إشراكهم في القيادة وصنع القرار حيث ضمت حكومة المستقبل التي تم تشكيلها في فبراير 2016 ثمانية وزراء جدد منهم من النساء معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب وهي الوزيرة الأصغر على مستوى العالم وترأس مجلس الإمارات للشباب الذي يضم نخبة من الشباب والشابات ليكونوا مستشارين للحكومة في قضايا الشباب.