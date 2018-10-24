محمد بن زايد يستقبل وزير الخزانة الأميركي

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم معالي ستيفن منوتشين وزير الخزانة في الولايات المتحدة الأميركية الصديقة.

وبحث سموه والوزير ستيفن منوتشين - خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر - علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في مختلف الجوانب المالية والاقتصادية والاستثمارية وفرص وإمكانات تطويرها المستقبلية.

كما تناولا عددا من المسائل والقضايا التي تهم البلدين خاصة جهودهما المشتركة في مكافحة الفساد وتمويل الإرهاب.

حضر اللقاء سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية وعلي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي والوفد المرافق لوزير الخزانة الأميركي.