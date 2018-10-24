إماراتي في يحصل على الماجستير بعمر 75 عاماً

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

من المتعارف عليه أن يفتخر الأب بابنة و لكن في قصه تفاعل معها عدد كبير من عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي سواء على النطاق المحلي أو العالمي وتناقلها معالي أحمد بالهول الفلاسي وزير الدولة لشؤون التعليم العالي، و كان بطلها الأب وتبدلت أدوار الفخر .

حصل المواطن علي محمد ناجي الكثير على درجة الماجستير في مجال إدارة الأعمال وهو يبلغ من العمر 75 عاما، و ذلك بعد أن تقاعد من وظيفته وقرر أن يواصل رحلته التعليمية التي استوقفتها مسؤوليات وأعباء الحياه.

وكانت قد بدأت القصة عندما نشر الابن فهد علي صور تجمعه بوالده و أثناء حصوله على درجة تخرجه من الماجستير كاتبا " أنا فخور بك يا أبي" ، وتناقلها كافه وسائل التواصل الاجتماعي ومن ثم وسائل الاعلام الأجنبية بمختلف اللغات العالمية.

وقال فهد لـ "البيان" بأنه في الطبيعي أن يفتخر الأب بابنه و يشجعه على ما يحققه من نجاح و لكن دوره جاء ليشجع هو والدة على ما حققه ليكون بمثابة دافع قوي لكافه المتقاعدين للخروج بدرجات علمية جديدة يمكن أن تعود بفائدة عليه أو على الوطن من خلال الاستفادة من خبراتهم في شتي المجالات، لافتا إلى أن هذا العمر الذي وصل اليه والده وأصر على استكمال دراسته نابعا من حبه للتعليم اللامحدود وسوف يسعى إلى استكمال رساله الدكتوراة عن قريب."

وقال " أشعر بالفخر الكبير حيال ما حققه والدي وقرر العودة إلى الدراسة بعد تقاعده من وظيفته بادنوك، وكانت مسؤولياته في العمل والمنزل حالا أما إكمال درجة الماجستير بعد ان حصل على دبلوم عالي في اسكتلندا في عام 1980 خلال فتره عمله."

ومن جهته قال علي محمد ناجي : "لا توجد نهاية للحصول على المعرفة ، ويجب علي كل شخص تتاح له فرصة التعليم أن ينتهزها ، وخاصة في ظل وجود الدعم اللامحدود المقدم من قبل القيادة الرشيدة لأبناء الوطن و توفير فرص العيش الكريم."

وتابع ناجي أنه على ثقة بأن اختياره كان الأصح و أن اكتساب الخبرات والمعرفة و تلقي العلم لم يقف عند حد أو سن معين و إنما يعيش الانسان عمره كله يتعلم ليستطيع مجاراة أجيالا و عقولا اختلفت بتأثيرها بالانفتاح و التكنولوجيا. أملا أن تكون قصته مثالاً لأطفاله وأحفاده ومثالا يحتذي به.

وأعرب ناجي عن سعادته تجاه إعداد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" سياسة وطنية جديدة لكبار السن، وإعادة تسمية هذه الفئة المهمة من المجتمع لتكون "كبار المواطنين" بدلاً من كبار السن ويشكل ذلك تتويج لمسيرة وطنية تضع هذه الفئة المهمة في صدارة أولويات العمل المجتمعي، وتقديراً وعرفاناً من حكومة ومجتمع الامارات للدور العظيم والذي لعبوه ويلعبوه في بناء الوطن .