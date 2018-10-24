"طرق دبي" تدعو ملاك أرقام الأجرة لتحديث بياناتهم لتفادي التجميد

المصدر: البيان الإلكتروني

دعت هيئة الطرق والمواصلات بدبي، المستفيدين من أرقام مركبات الأجرة وورثة المستفيدين، إلى سرعة تحديث بياناتهم قبل نهاية شهر أكتوبر الجاري كشرط أساسي لصرف التعويض وتفادي تجميد ملفاتهم.

وقالت الهيئة إنه يتعين عليهم، توفير صورة من الهوية وجواز السفر، وصورة من شهادة ملكية الرقم ورسالة معتمدة من البنك ببيانات الحساب البنكي.

فيما يتعين على الورثة بالإضافة على ما سبق توفير صورة من شهادة الوفاة وصورة من حصر الإرث وصورة من رسالة لمن يهمه الأمر برقم ملف التركة أو إشعار بتسجيل قضية إلكترونية صادر من محاكم دبي، وموافقة من مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر (في حال وجود قصر أو محجور عليهم).

وأوضحت الهيئة أن عملية تحديث الملفات ستتم في مكتب لوحات الأجرة بمبنى الهيئة في دبي.