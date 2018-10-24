رئيس وزراء بلغاريا يشيد بالمستوى المتطور لشرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

قام بويكو بوريسوف، رئيس وزراء جمهورية بلغاريا، والوفد المرافق له، بزيارة للقيادة العامة لشرطة دبي.

حيث عبر رئيس وزراء بلغاريا عن إعجابه الكبير بما شاهده من مستوى متطور في مجال العمل الشرطي والأمني بالقيادة العامة لشرطة دبي، وما لمسه من تميز وحرفية كبيرة في العمل، مشيداً بكفاءة فرق العمل لدى شرطة دبي ومدى مواكبتها لكل ما هو جديد في مجال التكنولوجيا الحديثة التي سخرتها في خدمة الإنسان وأمن المجتمع وسلامة المواطنين والمقيمين والزوار.

وكان في استقبال الوفد البلغاري اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بحضور اللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، واللواء محمد سعيد بخيت، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات، واللواء عبد الله علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ.

واللواء المهندس كامل بطي السويدي، مدير الإدارة العامة للعمليات، والعميد أحمد بن غليطة، مدير مركز شرطة الرفاعة، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، وعدد من الضباط.

تعزيز

وأكد اللواء المري أن هذه الزيارة تأتي ضمن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتقديم تجربة شرطة دبي، وكل ما من شأنه تعزيز سبل التعاون المشترك، وتبادل الخبرات بين شرطة دبي وأجهزة الشرطة في جمهورية بلغاريا.

مشيراً إلى أن التكامل في الأدوار والمسؤوليات سيدعم الأهداف المشتركة بين البلدين في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والارتقاء بأمن وسلامة مرتادي الطرق للحصول على مدن آمنة وذكية ومستدامة.

وشاهد بويكو بوريسوف الدوريات الفارهة لشرطة دبي والدرجات النارية والدرجات الهوائية، بالإضافة إلى دورية «غياث» الخاصة والفريدة من نوعها على مستوى العالم، والتي تحتوي على أحدث الأنظمة الذكية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وتضم مجموعة من كاميرات المراقبة من مختلف الأنواع، إضافة إلى مجموعة من الخدمات المتطورة التي تعزز العمل الشرطي في الجانب الأمني والمروري.

ويوجد بها ثلاثة أنظمة ذكية ومتطورة وهي نظام التعرف إلى الوجوه، ونظام الحوادث المرورية، ونظام تتبع المركبات المطلوبة، إلى جانب 9 شاشات في داخل الدورية مرتبطة بالأنظمة سالفة الذكر.

اطلاع

وعقب ذلك اصطحب اللواء عبد الله المري رئيس الوزراء البلغاري والوفد المرافق له إلى إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، وكان في استقبالهم اللواء المهندس كامل بطي السويدي، الذي قدم للوفد الضيف شرحاً حول التطور الذي حققه المركز في مجال خدمة المجتمع وطبيعة العمل ونظام مراقبة الدوريات وحركة السير والمرور في شوارع إمارة دبي وسير العمل والإجراءات التي يتم اتخاذها منذ تلقي البلاغ وحتى وصول الدورية إلى موقع الحادث.

ونظام مراقبة الدوريات باستخدام الأقمار الصناعية ومراقبة الطرق الخارجية بواسطة الكاميرات الثابتة والمحمولة جواً وخدمة الإنذار المبكر التي توفرها شرطة دبي لمحال الصرافة والمجوهرات والبنوك، إلى جانب الاستماع لشرح حول الخدمات المقدمة إلى أفراد الجمهور بعدة لغات وتشمل خدمات لأصحاب الهمم وخدمات لمرضى القلب وكبار المواطنين.

وفي ختام الزيارة، تبادل بويكو بوريسوف رئيس وزراء جمهورية بلغاريا واللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي الدروع التذكارية، وعبر القائد العام لشرطة دبي عن سعادته الكبيرة بهذه الزيارة التي قام بها رئيس وزراء بلغاريا إلى مقر القيادة العامة لشرطة دبي.