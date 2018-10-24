«شؤون المجالس» ينظم محاضرة عن الشراكة في أمن الوطن

المصدر: أبوظبي ـ البيان

نظم مكتب شؤون المجالس بديوان ولي العهد، مساء الاثنين الماضي محاضرة في مجلس محمد خلف في منطقة الكرامة بأبوظبي، بعنوان «كلنا شركاء في أمن الوطن» بالتنسيق مع «خدمة الأمين»، وقد قدمها المحاضر جمال أحمد، وتأتي المحاضرة بهدف توعية المجتمع بالمخاطر والمهددات التي تؤثر على الأوطان وإيجاد الشراكة بين الجمهور والجهات الأمنية المختصة.

وتطرق المحاضر، إلى تعزيز الولاء والانتماء من خلال مفهوم القيادة الرشيدة والتي تعد بوابة العبور إلى الشراكة والولاء الأمني، ومن ثم عرج المحاضر إلى الوعي الأمني، حيث أشار إلى أن الغفلة الأمنية تعد ثغرة يعبر من خلالها المتربصون بأمن الوطن.

وبين أن تنمية مهارة الحس الأمني، تعتبر أول الخطوط الدفاعية للتعامل مع المخاطر والمهددات الأمنية، وعدم الانجراف خلف الشائعات المغرضة والوقوع ضحية لقضايا تمس أمن الوطن بسبب الجهل بالقانون وعدم الوعي الكافي.

وأوضح أن الخدمة بدأت عملها باستهداف شريحة محددة من المجتمع، ثم تدرّجت حتى وصلت إلى كافّة الشرائح مع التركيز على شريحة الشباب بشكل خاص، والأخذ بعين الاعتبار نوعيّة الرسائل التي تقدّمها بحسب طبيعة كل شريحة، منها الرسائل التثقيفية والتربويّة والأمنية.

كما تحرص «خدمة الأمين» على المشاركة في مختلف المناسبات والفعاليات الإعلانات رعاية الفعاليات التواصل الاجتماعي، الجلسات النقاشية، مستثمرة وجودها للوصول إلى أكبر عدد من الجمهور وتوعيتهم بدور الخدمة ومساهمتها في الحفاظ على الأمن والأمان، وحثهم على التعاون الإيجابي والمشاركة المجتمعية، كما تحرص على التواجد في ساحة مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر وانستغرام وفيسبوك على حسابها Alameenservice.