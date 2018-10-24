«تنفيذي الشارقة» يعتمد ميزانية «العلم نور»

المصدر: الشارقة - البيان

اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الميزانية المقترحة لمبادرة «العلم نور» والتي يتبناها مجلس الشارقة للتعليم، بهدف الحد من نسبة الأمية في المجتمع، ونشر الوعي الثقافي والصحي والاجتماعي، بالإضافة إلى تحفيظ المنتسبين قصار السور من القرآن الكريم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أمس بمكتب سمو حاكم الشارقة، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي.

وأشار الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس مجلس الشارقة للتعليم، إلى أن المبادرة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بشأن معالجة حالات فئات غير المتعلمين من المواطنين من الفئة العمرية 20 فما فوق.

وأوضح الكعبي أن المجلس فتح فصولاً جديدة في مدينة الشارقة، ومنطقة البطائح للسنة الثانية على التوالي، إلى جانب فتح فصول جديدة أيضاً في كل من مدن الحمرية ومدينة خورفكان ومدينة كلباء، وتجهيز الفصول بجميع المتطلبات الدراسية، وتوفير مواصلات مجانية من مواصلات الإمارات لجميع المراكز.

واستعرض تفاصيل المبادرة التي تشمل عدداً من المشاريع وهي مراكز زدني علماً، ومراكز تعليم الكبار، والخطة التطويرية المقترحة لتحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة.

وثمن المجلس التنفيذي جهود مجلس الشارقة التعليم في خططه وسعيه لمعالجة الفئات غير المتعلمة من المواطنين.

وتناول الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا المطروحة على جدول أعمال الجلسة، والموافقة على جملة من القرارات بما يحقق رؤية الإمارة.

واطلع المجلس على خطة لجنة احتفالات إمارة الشارقة باليوم الوطني 47، وقدم خالد جاسم المدفع رئيس اللجنة المنظمة لاحتفالات إمارة الشارقة باليوم الوطني 47، نبذة عن الفعاليات المختلفة المزمع تنظيمها في الإمارة.

مشيراً إلى أن لجنة احتفالات اليوم الوطني في الشارقة منذ تأسيسها في العام 2011م تسعى إلى تنظيم أنشطة متنوعة تعكس مكانة وتاريخ وهوية دولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف مدن إمارة الشارقة، وتهدف في استراتيجيتها إلى إشراك الجمهور بمختلف فئاته العمرية في التفاعل مع هذه المناسبة الكبيرة.

وأشار المدفع إلى أن الفعاليات التي تسعى اللجنة إلى تنظيمها تزيد على 100 فعالية، بمشاركة أكثر من 30 جهة حكومية، في 9 مدن ومناطق الإمارة.

وثمن المجلس جهود اللجنة وسعيها إلى إنجاح هذه المناسبة الوطنية، وحرصها على التميز والتفرد في الفعاليات التي تنظمها.

وضمن ما استجد من أعمال اطلع المجلس على القرار الإداري رقم 14 لسنة 2018م الصادر من صاحب السمو حاكم الشارقة بإلغاء القرار الإداري رقم 19 لسنة 2012م بشأن إنشاء وتشكيل اللجنة الدائمة لتقييم وتصنيف شركات ومقاولات البناء ومقاولي الباطن في إمارة الشارقة.