تخريج الدفعة الرابعة من برنامج دبلوم التحقيق الجمركي

المصدر: دبي - البيان

نظمت «جمارك دبي» حفل تخرج للدفعة الرابعة من المتدربين في دورة برنامج الدبلوم المهني للتحقيق الجمركي للعام 2018، بالتعاون مع معهد دبي القضائي.

وذلك بحضور أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي، والقاضي الدكتور جمال حسين السميطي مدير عام معهد دبي القضائي، وعدد من المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات والخريجين والخريجات من الدائرة. وتلقى 20 موظفاً تدريباً مهنياً متقدماً في التحقيق الجمركي، وقد بلغت الساعات الإجمالية للبرنامج 80 ساعة تدريبية على مدى 16 يوماً بواقع 4 ساعات يومياً.

موارد بشرية

وقال أحمد محبوب مصبح خلال حفل التخريج إن جمارك دبي تولي أهمية كبرى لمواردها البشرية، وتعمل الدائرة على تطبيق خطتها الاستراتيجية، من خلال توظيف الكوادر المواطنة المؤهلة لكافة مجالات العمل الجمركي والإداري، وتحرص على صقل مهاراتهم عبر إلحاقهم بدورات تدريبية وبرامج أكاديمية متخصصة.

وقال القاضي الدكتور جمال حسين السميطي: «تولي قيادتنا الرشيدة أعلى درجات الاهتمام للاستثمار في الإنسان، كونه يشكل الرافد الأول للتنمية المستدامة والخطط المستقبلية التي ستنتقل معها دولة الإمارات إلى مصافّ أرقى الدول ».