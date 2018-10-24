زراعة 5400 شجرة غاف في العين

المصدر: العين - داوود محمد

أكدت بلدية العين بدء العمل على استبدال الأشجار ذات الاحتياج المائي العالي والأشجار المتأثرة، بزراعة أشجار الغاف والنباتات والشجيرات المحلية ذات الاستهلاك الأقل للمياه وتكلفة الصيانة، من هذا المنطلق عملت البلدية على زراعة 5400 شجرة غاف في شوارع المدينة منذ بداية عام زايد 2018.

ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 7000 شجرة مع نهاية هذا العام، تطبيقاً لنتائج دراسة أكدت أن نسبة وفره المياه في المواقع المزروعة 70%.

وقالت المهندسة سلمة الظاهري من قطاع وسط المدينة: «يأتي ذلك ضمن مشاريع الزراعات التجميلية في عدد من مناطق وسط المدينة والشوارع الرئيسة والمماشي، حيث تم اختيار شجرة الغاف بناء على الدراسة العلمية التي قامت بها البلدية بالتعاون مع جامعة الإمارات حول أكثر الأشجار المقاومة للتلوث في مدينة العين.

والدراسة جاءت تحت عنوان معامل تلوث الهواء للأشجار في مدينة العين، وهو معامل يقيس مدى تحمل النبات للتلوث في بيئة معينة بحيث يكون النبات قادراً على العيش والتكيف في هذه البيئة بشكل أفضل».

وشملت الدراسة ستة أنواع من الأشجار المحلية وهي الأكثر انتشاراً كالنخيل والغاف والسدر والداماس والفيكس والنيم، وتضمنت ثلاثة مواقع حيوية في مدينة العين وهي المنطقة الصناعية ومنطقة السوق وحديقة الجاهلي، وأوضحت أن أشجار الغاف هي الأكثر ملاءمة ومقاومة لمسببات التلوث مقارنة ببقية الأشجار، إضافة إلى التأثيرات الإيجابية الأخرى للغاف، وتتمثل في قدرته العالية على امتصاص ثاني أكسيد الكربون وتنقية الهواء من الملوثات.