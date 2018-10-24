موعد تحديث بيانات المستفيدين من لوحات «الأجرة» نهاية الجاري

المصدر: دبي - البيان

أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن نهاية شهر أكتوبر الجاري هو الموعد النهائي للمستفيدين من لوحات مركبات الأجرة لتحديث بياناتهم في سجلات الهيئة للاستمرار في الانتفاع من البدل الشهري، امتثالاً للقرار رقم (8) لسنة 2018 الصادر في أبريل الماضي.

وأكّد أحمد الكعبي، مدير إدارة تنفيذي - الإدارة المالية - في قطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات أن القرار يهدف إلى تنظيم عملية صرف البدل الشهري أو التعويض النهائي للمستفيدين من لوحات مركبات الأجرة في إمارة دبي وورثتهم. وأن تحديث البيانات يساعد كثيرا على جعل عملية دفع البدل الشهري لمستحقيها من المستفيدين عن لوحات مركبات الأجرة تسير بشكل أكثر سلاسة وسرعة.

وينص القرار - رقم 8 لسنة 2018 على أن يقتصر استخدام اللوحات في دبي على هيئة الطرق والمواصلات أو أي جهة أخرى تحددها أو تتعاقد معها، وأن يكون استخدام الهيئة للوحات العائدة للمستفيدين أو ورثتهم، نظير البدل الشهري الذي تحدده الهيئة لقاء استخدامها للوحة، في حال عدم تنازل المستفيد عنها، أو التعويض البالغ قدره 170 ألف درهم.

في حال تنازل المستفيد في حياته أو ورثته عن الاستفادة من اللوحة، على أن يقتصر حق الورثة فقط على التعويض دون البدل الشهري.

وقال الكعبي: «يعدّ البدل الشهري والتعويض النهائي مبادرة من المبادرات الهادفة لتحقيق السعادة للسكان، وهي ترجمة صادقة لحرص قيادتنا الرشيدة على دعم ومتابعة أبناء الشعب وشؤونهم الاجتماعية وأوضاعهم المعيشية، لاسيما أصحاب الدخل المحدود ومنهم المستفيدون من لوحات أرقام مركبات الأجرة وورثتهم وذلك لتوفير سبل العيش الكريم لكل فئات المجتمع.»

وعلى جميع المستفيدين من لوحات أرقام مركبات الأجرة وورثتهم، التي تُشَغِلُها مؤسسة تاكسي دبي التابعة لهيئة الطرق والمواصلات، الإسراع بتحديث بياناتهم قبل نهاية شهر أكتوبر الجاري وذلك من خلال زيارة مبنى الهيئة الرئيسي، بلوك A الطابق الثاني، مكتب لوحات الأجرة، من الساعة 8:00 صباحاً إلى 2:00 مساءً، لاستكمال إجراءات التعويض والبدل الشهري.

وتجنب انقطاع البدل الشهري عن المستفيدين، مع تأكيد إحضار المستندات المطلوبة، وهي صورة من الهوية وصورة من جواز السفر وشهادة ملكية اللوحة ورسالة معتمدة من البنك ببيانات الحساب البنكي.