محاكم دبي تناقش إعلانات الدعاوى

المصدر: دبي - البيان

عقد طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، جلسة عصف ذهني لمناقشة إعلانات الدعاوى، بتنظيم من نادي المبدعين مختبر الابتكار الثاني في محاكم دبي، بحضور رؤساء المحاكم والمديرين التنفيذيين، وعدد من القضاة ومديري الإدارات.

ويأتي ذلك من حرص محاكم دبي على الخروج بأفكار إبداعية تساهم في تذييل جميع الصعوبات التي تواجه جميع المختصين والمعنيين بأعمال إعلانات الدعاوى من قضاة ومتقاضين وخبراء ومحامين وإداريين، والعمل على استفادة الدائرة منها، وتطبيقها لتحقيق استراتيجية الدائرة.

وأكد محمد العبيدلي المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى ورئيس نادي المبدعين في محاكم دبي، بأن مختبر الابتكار جاء تعزيزاً لمفاهيم الإبداع التي تبنتها رؤية الحكومة الرشيدة، من تقديم الأفكار الإبداعية ليكون لها صدى كبير، وضمان الارتقاء بالدولة إلى مصاف أفضل الدول عالميا بحلول عام 2021،.