جمارك وشرطة أبوظبي تتبادلان البيانات والخبرات لرفع الأداء

المصدر: أبوظبي - البيان

وقعت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، مذكرة تفاهم بهدف التعاون والتنسيق والتنظيم المشترك في المجالات التخصصية والإدارية.

وذلك صباح أمس بالمبنى الرئيسي للقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وذلك انطلاقا من حرص الطرفين على بناء علاقة شراكة مستدامة من خلال تكامل الجهود والاستفادة من القدرات المتاحة لدى كل طرف وتبادل البيانات والمعلومات والخبرات التخصصية لرفع كفاءة العنصر البشري بما يحقق أفضل أداء ويدعم العمل.

ويحقق التطلعات المشتركة في المجالات الخدمية والأمنية والإدارية والفنية والتدريبية والبيئة والصحة والسلامة العامة والضبطيات الجمركية، وأمن وسلامة المسافرين وتطبيق القوانين والتنسيق المشترك في مجالات استخدام التقنيات المتطورة والذكية لدعم منظومة العمل.

تنسيق

قام بالتوقيع على الاتفاقية راشد لاحج المنصوري مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، واللواء مكتوم الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي، وتأتي الاتفاقية في إطار حرص الطرفين على توطيد أواصر التعاون والتنسيق المشترك بين الجهتين وترسيخ علاقات الشراكة الاستراتيجية بما يحقق الأهداف الاستراتيجية لكلا الطرفين.

وبما ينسجم مع الخطة الاستراتيجية الشاملة لحكومة أبوظبي خاصة، ودولة الإمارات العربية المتحدة عامة، ورغبة من الطرفين في تقديم خدمات متميزة للمتعاملين معهما.

وقال راشد لاحج المنصوري مدير عام جمارك أبوظبي: إن توقيعنا مذكرة التفاهم هذا اليوم مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي يعكس التزام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي بدورها تجاه استراتيجية حكومة أبوظبي في دعم التنسيق والتعاون البناء مع الشركاء الاستراتيجيين لدعم أمن المجتمع الإماراتي وتعزيز النمو الاقتصادي لإمارة أبوظبي.

حيث تعتبر جمارك أبوظبي النافذة الأولى في التعامل مع المستوردين إلى الإمارة.

جهود

من جهته ثمن اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي جهود الإدارة العامة لجمارك أبوظبي في تطوير وتعزيز التعاون المشترك لتقديم أفضل الخدمات للمجتمع بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركاء تجسيداً لرؤية حكومة أبوظبي.

وأكد حرص القيادة العامة لشرطة أبوظبي على تحقيق الأهداف المرجوة من الطرفين لضمان تقديم الخدمات المتميزة وفق أفضل الممارسات المتقدمة، موضحاً أن التعاون المشترك مع الإدارة العامة لجمارك أبوظبي هو استمرار للعمليات والمشاريع الداعمة للمبادرات الرائدة في الإمارة.