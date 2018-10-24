عبدالله بن زايد يُعرب عن تعازيه بوفاة سوار الذهب

المصدر: ■ أبوظبي - وام

أعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة المغفور له المشير عبدالرحمن سوار الذهب الرئيس السوداني الأسبق.

ونقل معالي زكي أنور نسيبة، وزير دولة، تعازي سموه لمحمد أمين عبدالله الكارب، سفير جمهورية السودان لدى الدولة، خلال زيارته أمس مقر السفارة السودانية في أبوظبي، حيث سجَّل في دفتر التعازي الكلمة التالية: «كان المشير عبدالرحمن سوار الذهب، رئيس السودان الأسبق -رحمه الله- شخصية متفردة تتصف بالإنسانية وحب الخير.

ونجمة مضيئة سيظل إشعاعها منيراً في تاريخ الأمة العربية والإسلامية، ودولة الإمارات تكنُّ كل الاحترام والتقدير للفقيد الراحل الذي يُعد من أبرز الشخصيات الإسلامية، وإذ نتقدم بخالص العزاء للسودان الشقيق وللأمتين العربية والإسلامية ولأسرة الفقيد الراحل، نسأل المولى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته».