القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تناقش استراتيجيات الاستدامة

المصدر: دبي ـ البيان

تنطلق اليوم فعاليات الدورة الخامسة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، والتي تقام تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تحت شعار «تعزيز الابتكار، قيادة التغيير» في مركز دبي الدولي للمعارض والمؤتمرات، وتختتم فعاليات القمة غداً.

وتستضيف القمة في دورتها الحالية أبرز قادة الاقتصاد الأخضر وتنظم العديد من الجلسات والمناقشات العامة تضم أهم رواد التنمية المستدامة من مختلف أنحاء العالم، وستشهد القمة حضور كل من معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي.

وزير التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات، وسعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة بدبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، كما ستشهد القمة مشاركة مجموعة من القادة البارزين مثل فرنسوا هولاند، رئيس الجمهورية الفرنسية السابق.

وثريق إبراهيم وزير البيئة والطاقة في جزر المالديف، ونزهة الوفي، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة في المغرب، وكريستينا فيغيريس، الأمين التنفيذي السابق لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

وستشهد القمة تنظيم 20 جلسة حوارية تتطرق لمختلف الموضوعات في شتى المجالات، ويشارك في هذه الجلسات أكثر من 100 متحدث بارز من شركات ومنظمات محلية وإقليمية وعالمية، ويساهم بدعم القمة أكثر من 15 شريكاً وراعياً.

مبادرات

وقال سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة بدبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس القمة العالمية للاقتصاد الأخضر: «حققت القمة العالمية للاقتصاد الأخضر منذ انطلاقتها برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، العديد من الإنجازات الملموسة.

وقد تبنت القمة العديد من المبادرات الهادفة لتعزيز نمو الاقتصاد الأخضر على المستوى الإقليمي والعالمي، وتحققت الكثير من النتائج على أرض الواقع فتمثلت في العديد من المشاريع في دولة الإمارات ودول المنطقة، وهو ما أحدث نقلة نوعية في رؤية دول المنطقة والعالم لأهمية التحول نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة كخيار آمن للتنمية وضمان رفاهية الأجيال القادمة».

وأضاف: «نعمل بجد مع شركائنا في المنطقة وبقية دول العالم على تحويل رؤى وأفكار ومقترحات القمة العالمية للاقتصاد الأخضر إلى واقع مثمر للأجيال القادمة، مع مواصلة سعينا الدؤوب إلى تحقيق الاستراتيجيات التي تشمل تبني التقنيات الإحلالية لتسريع التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستثمار في مجال الابتكارات الخضراء».

خبراء

ويصل عدد المشاركين في القمة إلى أكثر من 3700 من الخبراء والمختصين وأصحاب الفكر والرؤى في مختلف مجالات الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة من رؤساء تنفيذيين وشركاء ومؤسسات مالية وممثلين عن الأسواق العالمية، وستناقش القمة استراتيجيات مبتكرة تساهم في تنفيذ أجندة الاستدامة العالمية وتعزيز مكانة إمارة دبي عاصمة للاقتصاد الأخضر، ورفد جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا الصدد.

وسيركز اليوم الأول من فعاليات القمة على دور الاقتصاد الأخضر في الاستراتيجيات الوطنية من خلال جلسة «قيادة الاقتصاد الأخضر في الأجندة الوطنية» بحضور كل من ثريق إبراهيم وزير البيئة والطاقة في جزر المالديف ونزهة الوفي، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة في المغرب.

وستتناول الجلسة التحديات المختلفة التي تواجه وزارات البيئة في جميع أنحاء العالم ومناقشة سياسات الاقتصاد الأخضر والتشريعات واللوائح الخاصة به وتنمية التفاعل بين السياحة والاستدامة.

وسيشهد اليوم الأول أيضاً كلمة «فرانسوا هولاند»، رئيس الجمهورية الفرنسية السابق، وسيتناول الحديث تقييم الجهود الدولية المبذولة حتى الآن نحو أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وكيف تكافح فرنسا قضايا تغير المناخ في ضوء تبنيها أكثر المبادرات فعالية وسبل تحقيق أهدافها، وتحديد دور البلدان النامية في التصدي لتغير المناخ مقابل دور البلدان المتقدمة.

كما ستلقي الأمين التنفيذي السابق لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «الحديث الأخضر»، وستستعرض أهم جهود الأمم المتحدة والدول الأعضاء في مواجهة التغيرات المناخية في كل المجالات، في حين أنها ستشارك رؤيتها الخاصة من واقع تجربتها في إيجاد طرق أكثر مرونة وفاعلية في هذا الصدد.

جلسات

بالإضافة إلى ذلك، سوف تنظم القمة جلسات تحت شعار «المعارض العالمية – إلهام من خلال التعاون» بحضور أنوشا المرزوقي، رئيس الشراكات والتعاون المشترك لجناح الفرص في معرض إكسبو 2020 دبي والبروفيسور «مات كيندي»، رئيس الاستراتيجية والأعمال لدى المركز الدولي لأبحاث الطاقة البريطاني و«جنيفر كولفيل»، رئيس فريق الابتكار ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن.

وستسلط الجلسة الضوء على دور التعاون في حل القضايا العالمية وخلق تأثير إيجابي وضمان مستقبل قائم على الاستدامة من خلال توظيف مفاهيم الاقتصاد الدائري في مختلف الأنشطة.

في حين ستقدم جلسة «الاقتصاد الأخضر والابتكارات المزعزعة» للجمهور إمكانات تقنية «البلوكشين» في تسريع إجراءات الحد من تغير المناخ، وسيكون الحدث الأبرز بنهاية اليوم جلسة خاصة حول مشاركة الشباب، بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة وخبير المحتوى خالد العامري ورزان خليفة المبارك، الأمين العام لهيئة البيئة بأبوظبي.

و«دانيال زيويتز»، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «Enerwhere» للطاقة المستدامة في دبي وشيماء القصاب، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «Algalife» للمنتجات الشخصية صديقة البيئة.

وتناقش الجلسة الشبابية نموذج تبادل الابتكارات بمجال المناخ «كليكس» لأصحاب المشاريع الخضراء من الشباب، واستكشاف إمكانية تمويل الابتكارات الخضراء من قبل رواد الأعمال الشباب في البلدان النامية ومناقشة بعض المقترحات والأفكار الحائزة على الجوائز وإمكانية تبنيها وتنفيذها.

اليوم الثاني

وسيبدأ اليوم الثاني من القمة بمناقشة شيقة حول سوق السندات الخضراء بحضور كل من «عيدر كازيباييف»، مدير مركز أستانا المالي الدولي و«هنيف يامر»، رئيس خدمات الاستدامة لدى شركة «كيه بي إم جي» بالإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان و«رافع حنيف»، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخدمات المصرفية الإسلامية وبنك CIMB الإسلامي في ماليزيا.

وسوف تقيّم الجلسة التأثير السلبي للأخطار البيئية على سوق السندات الخضراء والمشاريع الخضراء وتناقش الثغرات في معايير السندات الخضراء.

حيث إنها ستوفر نظرة واقعية لسوق السندات الخضراء، وسوف يلقى «جيسون درو» مؤسس شركة «AgriProtein» في جنوب إفريقيا كلمة خلال جلسة «هندسة عالم أفضل: تكنولوجيا إصلاح المستقبل»، حيث سيستعرض تجربته في إيجاد مصادر مستدامة مبتكرة من موارد محدودة. بالإضافة إلى ذلك، ستعقد جلسات حول استراتيجية الطاقة الخضراء في الصين، والتي ستوضح الآثار المترتبة على تحول الصين إلى اقتصاد أخضر على المستوى المحلي والعالمي.

كما سيشهد اليوم الثاني إطلاق تقرير حالة الاقتصاد الأخضر لعام 2018: الابتكارات الملهمة في مجال الأعمال، والمالية والسياسة، بحضور عائشة محمد العبدولي مديرة إدارة التنمية الخضراء في وزارة التغير المناخي والبيئة و«آدم بخشيش».

المدير العالمي للمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر و«آريس فريتوس»، مدير البرامج الدولية بمعهد جامعة كامبريدج لقيادة الاستدامة و«جيرد درويسي»، مستشار عام المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر والدكتور «كيشان خودي»، قائد فريق المنطقة العربية لتغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث والمرونة والطاقة المستدامة والبيئة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. كما سيشهد اليوم الثاني والأخير للقمة إطلاق إعلان دبي.

وستعقد الدورة الخامسة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2018 بالتزامن مع انطلاق معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس 2018) ضمن أنشطة الأسبوع الأخضر في دبي.