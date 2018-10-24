خليفة بن طحنون يزور أسر الشهداء للاطمئنان على أحوالهم

المصدر: أبوظبي - وام

زار الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، أسر وذوي الشهداء في عدد من مناطق الدولة، منها رأس الخيمة والشارقة وعجمان للاطمئنان على أحوالهم وأوضاعهم.

ونقل الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان إلى أسر وذوي الشهداء خلال زياراته تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنياته لهم بدوام السعادة.

وقال إن هذه الزيارات تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، للالتقاء بأسر الشهداء والاطمئنان على أحوالهم، وتسخير الإمكانات كافة لهم، وتلبية احتياجاتهم ومتابعة شؤونهم.

وتبادل الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان الأحاديث الودية مع أسر الشهداء، واطلع على أحوالهم واطمأن على أوضاعهم، مؤكداً أن المكتب يعمل على ضمان تسخير الإمكانات كافة لخدمة أبناء الشهداء وذويهم.

وأشار إلى أن المكتب منذ تأسيسه نفذ العديد من المبادرات النوعية التي تهدف إلى تمكين اسر الشهداء وذويهم في مختلف المجالات الاجتماعية والتعليمية وغيرها.

من جانبهم، أعرب أسر وذوو شهداء الوطن عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مثمنين ما تقدمه القيادة الحكيمة للمواطنين وأبناء الشهداء وذويهم من رعاية واهتمام ومتابعة، كما أعربوا عن فخرهم بأبنائهم شهداء الوطن الأبرار وما قدموه لأجل رفعة وطنهم.