«رعاية الأحداث» تطلق حملة لتعزيز العلاقات الأسرية

المصدر: دبي - البيان

ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية الأحداث، الاجتماع الـ51 للجمعية للدورة السابعة (1016 - 2020)، بمقر الجمعية، حيث استعرض الاجتماع أهم الموضوعات المطروحة للنقاش، والمدرجة على جدول الأعمال.

ومنها: التصديق على محضر الاجتماع السابق، وتقرير حول الحملة التوعوية الثامنة تحت شعار «كن مع أبنائك»، التي تهدف إلى تعزيز العلاقة بين الأبناء ووالديهم، وتشجيع الوالدين والأسرة على حماية الأبناء من خلال احتوائهم، وتأكيد أهمية أن تكون التربية بالحب وليس بالعنف.

كما ناقش المجلس عدداً من المواضيع الأخرى منها مقترح مبادرة ليوم العلم، ومقترح مبادرات وبرامج لليوم الوطني السابع والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة.

حضر الاجتماع كل من سلطان صقر السويدي، نائب رئيس الجمعية، وميرزا الصايغ، رئيس اللجنة الاجتماعية، والدكتور محمد مراد عبد الله، أمين السر العام، والدكتور جاسم خليل ميرزا، رئيس اللجنة الإعلامية، والدكتور سيف الجابري، رئيس لجنة البحوث والدراسات، والدكتور خليفة السويدي، رئيس لجنة الإبداع والابتكار.

وبدرية الياسي، رئيس اللجنة التربوية، وموزة الشومي، رئيسة اللجنة الثقافية، ومريم الشومي، رئيسة لجنة البرامج والأنشطة، وهيام عامر الحمادي، المشرفة على فرع الجمعية بالمنطقة الشرقية، ومريم الأحمدي، رئيسة لجنة الشراكة المجتمعية.

محاور

وتتضمن مواضيع الحملة التوعوية الثامنة الحوار، والتربية بالحب، والاستماع للأبناء، ومتابعة الأصدقاء، وتعزيز الجانب الديني، والعلاقات الاجتماعية، والصحبة الحسنة، والقيم الاجتماعية.

ويشارك في الحملة عدد من الوزارات والدوائر والهيئات الحكومية، والمؤسسات الخاصة، والجمعيات الأهلية، وتشتمل الوسائل المستخدمة في ترويج الحملة على كتيبات إرشادية وحلقات توعية من خلال وسائل الإعلام المختلفة، والمحاضرات والحلقات النقاشية التي يشارك فيها اختصاصيون، إلى جانب النشرات ووسائل التواصل الاجتماعي والرسائل النصية القصيرة.