منظمة الصحة العالمية تشيد بجهود الإمارات في القضاء على شلل الأطفال

المصدر: إسلام آباد - وام

عبّر الدكتور نعمة سعيد عابد مدير منظمة الصحة العالمية - مكتب باكستان، عن شكره وتقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة على إسهامها في الجهود العالمية للقضاء على مرض شلل الأطفال في جمهورية باكستان الإسلامية من خلال حملة الإمارات للتطعيم التي ينفذها المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان، التي تم من خلالها تطعيم عشرات الملايين من الأطفال منذ انطلاقها في عام 2014.

وتمكنت حملة الإمارات في عام 2017 من تطعيم أكثر من 12.8 مليون طفل باكستاني بإعطائهم أكثر من 96 مليون جرعة تطعيم ضد شلل الأطفال، وهذا العام قدمت الحملة جرعات التطعيم الشهرية لحوالي 13.5 مليون طفل ضد شلل الأطفال، وبلغ عدد الجرعات التي قدمتها حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي أكثر من 92 مليون جرعة تطعيم.

وأكد مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية أن الإسهام السخي من دولة الإمارات منذ عام 2014 أثّر بشكل إيجابي لصالح جهود القضاء على فيروس شلل الأطفال في جمهورية باكستان الإسلامية.

ورفع أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لدعمهما حملات التطعيم ضد مرض شلل الأطفال في جمهورية باكستان.

وقال الدكتور نعمة إن دولة الإمارات تعد من أهم المشاركين البارزين في الإسهام في جهود القضاء على مرض شلل الأطفال في جمهورية باكستان الإسلامية خلال السنوات الماضية، وإن دعمها يزيد الثقة في أن باكستان ستصل إلى الهدف المنشود في القضاء على شلل الأطفال للأبد.

وأوضح أن اليوم العالمي لمكافحة شلل الأطفال هو مناسبة لتأكيد أهمية حماية أرواح الأطفال الأبرياء ووقايتهم من هذا الفيروس الضار وتأمين مستقبلهم، كما أنه مناسبة للإشادة بكل المسهمين في الجهود العالمية للقضاء على المرض من المتبرعين والمنفذين والمشرفين وأعضاء فرق التطعيم والأمن في الميدان.

وتعد جمهورية باكستان الإسلامية إحدى الدول الثلاث، مع نيجيريا وجمهورية أفغانستان الإسلامية.