محمد بن راشد: مسيرة السعودية التنموية طاقة محرّكة لاقتصاد العالم

المصدر: الرياض - وام

وصف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المسيرة التنموية والتطويرية في السعودية بأنها طاقة محركة لاقتصاد العالم.

وقال سموه في تدوين عبر تويتر عقب لقائه مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في قصره بالعاصمة الرياض أمس على هامش مؤتمر مستقبل الاستثمار (دافوس الصحراء): «مسيرة المملكة التنموية والتطويرية مستمرة..

وهي طاقة محركة لاقتصاد العالم». وكان خادم الحرمين الشريفين قد التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الذي شارك على رأس وفد كبير من القطاعين العام والخاص بالدولة في أعمال مؤتمر مستقبل الاستثمار (دافوس الصحراء).ورحب خادم الحرمين الشريفين بصاحب السمو والوفد المرافق في بلدهم الثاني.

كما رحب الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برؤساء الدول والحكومات والوزراء وممثلي الدول المشاركة في الحدث الاستثماري العالمي والذين استقبلهم بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي في قصره بالرياض. وقد تناول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وضيوف المؤتمر طعام الغداء إلى مأدبة خادم الحرمين الشريفين التي أقامها تكريماً لضيوف المملكة.

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