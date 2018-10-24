برامج لتأهيل خبراء ومنسقي التميّز في الجهات الحكومية

المصدر: دبي- البيان

نظّم برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، مجموعة من البرامج التدريبية والمعرفية تحت عنوان (تحقيق الريادة العالمية من خلال منظومة التميّز الحكومي بدبي)، وذلك خلال شهر سبتمبر الماضي وتستمر الشهر الجاري.

وأكد الدكتور أحمد النصيرات المنسق العام لبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز أهمية هذا البرنامج التدريبي في تأهيل خبراء ومنسقي التميّز في الجهات الحكومية لمساعدة جهاتهم في تحقيق الريادة المؤسسية العالمية من خلال تطبيق معايير وآليات عمل منظومة التميّز الحكومي بدبي.

منظومة

وقال: منذ أن وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بالتطبيق الفوري لمنظومة الجيل الرابع للتميز الحكومي خلال شهر أبريل من العام 2016، حرص برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز على تقديم العديد من ورش العمل والبرامج التدريبية والندوات والملتقيات لشرح مفاهيم المنظومة .

وتوضيح آليات التطبيق النموذجي لمعاييرها، بما يسهم في تأهيل مجموعة من خبراء التميّز من مختلف الجهات الحكومية لمساعدة جهاتهم في الانتقال إلى مرحلة جديدة من التميز والريادة في العمل الحكومي.

مكوّنات

وقال هزاع خلفان النعيمي رئيس جوائز ومبادرات التميز في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز: يستهدف البرنامج التدريبي كلّاً من منسقي التميّز الحكومي وخبراء التميّز الحكومي والمقيّمين المتخصّصين، ويتكون البرنامج من 11 وحدة تدريبية، ويستمرّ لـ15 يوماً تدريبياً، حيث يعقد بواقع 3 أيام في الأسبوع ولمدة 5 أسابيع.

وللنجاح في البرنامج على المشاركين اجتياز جميع الوحدات التدريبية، وتقديم المتطلبات التي تتضمن إعداد التقرير والعرض التقديمي عن الجهة الحكومية للمشارك ما قبل الدورة التقييمية، وحضور واجتياز الاختبارات العملية لجميع الوحدات التدريبية.

11

يتضمن البرنامج 11 وحدة تدريبية تشمل مقدمة منظومة التميّز الحكومي وتحقيق الريادة المؤسسية، وخطة دبي 2021 والتخطيط الاستراتيجي، وتحقيق النتائج المستدامة (العمليات والمشاريع وتحقيق نتائج المهام الرئيسة).

إضافة إلى الخدمات وإدارة علاقات ونتائج المتعاملين، والحكومة الذكية، والاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وكذلك حكومة المستقبل، وإدارة الابتكار الحكومي، ورأس المال البشري، بالإضافة إلى إدارة الموارد الحكومية.