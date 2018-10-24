«أمنية» تُحقّق حلم راشد في الحصول على حديقة ألعاب منزلية

المصدر: أبوظبي - البيان

تمكّنت مؤسسة «تحقيق أمنية» وبالتعاون مع مجموعة من الشباب والشابات المتطوّعين معها في إمارة رأس الخيمة، من تحقيق حلم الطفل راشد البالغ من العمر 7 سنوات، في الحصول على ألعاب داخل حديقة منزل عائلته في رأس الخيمة.

وعمّت مشاعر السعادة وجه راشد لدى عودته إلى المنزل ورؤيته مُزيّناً بالبالونات الملوّنة، وحديقة المنزل تحتضن كافة الألعاب التي كان يتمنى اقتناءها. وقال هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية»: «إن مجرد مُشاهدة الفرح يعلو وجه طفل لدى تحقيق أمنيته، يُعدّ إنجازاً عظيماً بالنسبة لنا».

وشكر والد راشد المؤسسة على جهودها المميزة في إسعاد طفله بشكل خاص، وإدخال الفرحة على قلوب الأطفال من ذوي الأمراض المستعصية بشكل عام.