«صحة دبي» تفوز بجائزتين دوليتين

المصدر: دبي - البيان

فازت هيئة الصحة بدبي، مطلع الأسبوع الماضي، بجائزتين ذهبيتين ضمن جائزة ستيفي الدولية للأعمال عن فئة الابتكار في الطب.

، وهما أعلى جائزتين مصنفتين ضمن فئات الجائزة التي تعتبر واحدة من أرفع الجوائز العالمية، وهو الأمر الذي يعزز مسيرة التفوق والإنجازات التي حققتها الهيئة ضمن جهودها المستمرة ومساعيها الحثيثة لتعزيز قدراتها التنافسية وفرض نموذجها الصحي المتميز على منصات التتويج العالمية.

وجاء فوز الهيئة في هذه المسابقة العالمية عن مشروعين تقدم بهما قطاع الرعاية الصحية الأولية حول استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد في طب الأسنان، واستخدام التكنولوجيا في خدمة المتعاملين من خلال مشروع عيادة الصداع الذكية ( تقنية التطبيب عن بعد).

ونيابة عن معالي حميد محمد القطامي مدير عام هيئة الصحة بدبي تسلّمت الدكتورة منال تريم المدير التنفيذي لقطاع الرعاية الصحية الأولية جائزتي الفوز خلال حفل كبير أقيم بهذه المناسبة في العاصمة البريطانية لندن بحضور نخبة من القيادات وصناع القرار ورواد الأعمال والمهتمين من مختلف دول العالم.

تميز

وقال معاليه في تصريحات صحفية بهذه المناسبة: إن هذا الإنجاز العالمي يعكس بيئة التميز والتنافسية القائمة في دولة الإمارات بشكل عام، ودبي بشكل خاص، وهو تأكيد وشهادة عالمية على صدارة وتقدم دبي في المجال الصحي، واعتراف بقدراتها التنافسية التي استطاعت من خلالها أن تقدم للعالم نموذجاً صحياً متميزاً.