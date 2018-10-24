الإمارات تقدّم 346.8 مليون جرعة ضد شلل الأطفال في باكستان منذ 2014

المصدر: أبوظبي - وام

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبمتابعة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بتقديم المساعدات الإنسانية والتنموية ودعم القطاع الصحي وتعزيز برامجه الوقائية بجمهورية باكستان الإسلامية.

أعلنت إدارة المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان عن نتائج حملة الإمارات للتطعيم ضد شلل الأطفال التي نفذت بجمهورية باكستان الإسلامية خلال الفترة من عام 2014 ولغاية نهاية شهر سبتمبر من عام 2018، حيث نجحت الحملة في إعطاء 346 مليوناً و803 آلاف و20 جرعة تطعيم ضد مرض شلل الأطفال لأكثر من 57 مليون طفل باكستاني.

ترجمة

وأشارت إدارة المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان إلى أن حملة الإمارات للتطعيم تنفذ ضمن إطار مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لاستئصال مرض شلل الأطفال في العالم، وتمثل ترجمة ميدانية لتوجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز الجهود العالمية الرامية للحد من انتشار الأوبئة والوقاية من التداعيات الصحية السلبية التي يعانيها الأطفال منها.

وهي دليل على التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالنهج والمبادئ الإنسانية لمساعدة الشعوب المحتاجة والفقيرة وتطوير برامج التنمية البشرية، والاهتمام بسلامة صحة الإنسان وفئة الأطفال المحتاجين للرعاية الصحية الوقائية في مختلف دول العالم.

دعم

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، قد قدم منذ عام 2011 مبلغ 167 مليون دولار أميركي مساهمة من سموه في دعم الجهود العالمية لاستئصال مرض شلل الأطفال مع التركيز بشكل خاص على باكستان وأفغانستان.

وتأتي مساهمات سموه في إطار النهج الإنساني لدولة الإمارات العربية المتحدة في التعاون مع المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية بتوفير الخدمات الإنسانية والصحية للمجتمعات والشعوب المحتاجة .

وتقديم المساعدات لهم، ودعم الجهود العالمية لاستئصال مرض شلل الأطفال والتقليل من حالات الإصابة به بنسبة كبيرة في الدول المستهدفة بالمبادرة وهي جمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية أفغانستان الإسلامية.

وأعلن عبدالله خليفة الغفلي مدير المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان عن النتائج التفصيلية لحملة الإمارات للتطعيم خلال السنوات الماضية.

مشيراً إلى أن الحملة تمكنت منذ عام 2014 ولغاية نهاية شهر سبتمبر من عام 2018 من إعطاء 346 مليوناً و803 آلاف و20 جرعة تطعيم ضد مرض شلل الأطفال لأكثر من 57 مليون طفل من الأطفال الباكستانيين الذين تقل أعمارهم عن الخمس سنوات ضد مرض شلل الأطفال.

تعاون

وأشار إلى أن الحملة استطاعت منذ المرحلة الأولى في عام 2014 وحتى المرحلة الرابعة بعام 2017، من إعطاء 254 مليوناً و415 ألفاً و400 جرعة تطعيم ضد مرض شلل الأطفال لأكثر من 43 مليون طفل باكستاني، وبزيادة الجهد وتطوير الخطط والعمل الميداني المكثف والمتواصل والتعاون والشراكات الإنسانية مع مختلف الجهات والمنظمات الدولية وزيادة نطاق التغطية الجغرافية في عام 2018.

حيث نجحت الحملة وفي إطار مرحلتها الخامسة هذا العام بإعطاء 92 مليوناً و387 ألفاً و620 جرعة تطعيم ضد مرض شلل الأطفال، حيث تقدم الحملة شهرياً جرعات التطعيم لحوالي 13 مليوناً و 545 ألف طفل، وتشمل خطة برنامجها المستقبلية تنفيذ حملات إضافية خلال نوفمبر وديسمبر من هذا العام.

وبالنسبة لإطار العمل الميداني والتغطية الجغرافية للحملة أوضح عبدالله الغفلي أن حملة الإمارات للتطعيم تعمل ميدانياً في 83 منطقة من المناطق الصعبة والعالية الخطورة بجمهورية باكستان الإسلامية، حيث تضمن النطاق الجغرافي للحملة تغطية عدد 25 منطقة بإقليم خيبر بختونخوا حصل الأطفال فيها على 166 مليوناً و4 آلاف و771 جرعة تطعيم، و13 منطقة بإقليم المناطق القبلية.

حيث حصل الأطفال فيها على 33 مليوناً و545 ألفاً و783 جرعة تطعيم، و33 منطقة في إقليم بلوشستان حصل الأطفال فيها على 50 مليوناً و262 ألفاً و121 جرعة تطعيم، و12 منطقة في إقليم السند حصل الأطفال فيها على 96 مليوناً و990 ألفاً و345 جرعة تطعيم.

ونوه بأن الجهود الميدانية لتنفيذ حملات التطعيم في مختلف الأقاليم الباكستانية تمت بمشاركة أكثر من 96 ألف شخص من الأطباء والمراقبين وأعضاء فرق التطعيم، وأكثر من 25 ألفاً من أفراد الحماية والأمن وفرق الإدارة والتنسيق.

أساليب

وبالنسبة لأساليب التنفيذ فقد تم استخدام خيارين لإيصال اللقاحات وتطعيم الأطفال، الأول من خلال فرق التطعيم الثابتة في المراكز الصحية، والثاني من خلال فرق التطعيم المتنقلة التي خصصت لتغطية المناطق والقرى التي لا يستطيع سكانها الوصول إلى مراكز التطعيم الرئيسية، كما تم فتح مواقع متنقلة للتطعيم في مخيمات النازحين واللاجئين وعلى الطرق والمراكز الحدودية الفاصلة بين المناطق والمدن الرئيسية.

وشمل نمط الدعم الذي تقدمه إدارة المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان لحملات التطعيم جميع مكونات الحملة من خلال تمويل برامج التدريب والاتصالات والتنسيق وتكاليف الجهد الميداني لفرق التطعيم والفرق الأمنية والمراقبين.

بالإضافة إلى تنفيذ خطة التوعية الإعلامية الاجتماعية، حيث شهدت الحملة نسبة نجاح عالية وأقبالاً كثيفاً من قبل أهالي المناطق استجابة للحملات الإعلامية والتوعوية التي أطلقتها إدارة المشروع تحت شعار «الصحة للجميع.. مستقبل أفضل» لتوعية وتنبيه السكان بخطورة وباء شلل الأطفال وتشجيعهم وحثهم على المبادرة بتطعيم أبنائهم ووقايتهم من الإصابة بشلل الأطفال.

ونفذت هذه الحملات بالتنسيق والتعاون المشترك مع قيادة الجيش الباكستاني ومنظمة اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة الباكستانية ووزارات الصحة في حكومات الأقاليم ومؤسسة بيل ومليندا غيتس، وحرصت جميع الجهات المشاركة على تعزيز نجاح جهود الحملة.

مبادرة

وأكد الغفلي أهمية مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لاستئصال مرض شلل الأطفال في أصعب وأكبر المناطق الحاضنة له في العالم، ومؤشرات النجاح الاستثنائي التي بدأت منذ المرحلة الأولى لإطلاقها وعلى مدى تقدير ومحبة أبناء الشعب الباكستاني وثقتهم الكبيرة في ما تقدمة دولة الإمارات العربية المتحدة والأيادي البيضاء للقيادة الرشيدة من جهود وأعمال إنسانية وتنموية خيرة.

98 % انخفاض نسبة الإصابة بالمرض

أكد عبدالله خليفة الغفلي مدير المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان، أن المشروع نجح في خفض عدد حالات الإصابة بشلل الأطفال في باكستان من 306 حالات في العام 2014 إلى 4 حالات في مطلع أكتوبر من العام الحالي وبنسبة انخفاض بلغت 98 بالمئة.

وقال الغفلي: إن جهود التغلب على شلل الأطفال في باكستان في طريقها إلى القضاء على المرض نهائياً، مشيراً إلى نجاح المشروع الإماراتي الذي يأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

استئصال

وقال الغفلي: «في عام 2013 استضافت العاصمة أبوظبي القمة العالمية للقاحات والتي شهدت إطلاق مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لاستئصال مرض شلل الأطفال في العالم، والإعلان عن تبرع سموه بمبلغ 120 مليون دولار للقضاء على المرض، وعلى ضوء ذلك صدرت التوجيهات الكريمة من القيادة الرشيدة لإدارة المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان بإطلاق حملة الإمارات للتطعيم ضد شلل الأطفال في باكستان».

وأوضح أن الحملة استهدفت في العام 2014 أكثر من 13 منطقة في إقليم خيبر بختونخوا وإقليم المناطق القبلية، وهي المناطق التي كانت قد سجلت أكثر نسبة من حالات الإصابة بشلل الأطفال في باكستان، كما كانت تعاني من توقف حملات التطعيم بشكل تام في معظم مناطقها بسبب التهديدات الأمنية.

فيما توسعت التغطية الجغرافية خلال السنوات الخمس الماضية ليصل نطاق تغطيتها في عام 2018 إلى 83 منطقة في أربعة أقاليم باكستانية مستهدفة 13 مليوناً و545 ألف طفل باكستاني شهرياً بلقاحات التطعيم ضد شلل الأطفال.

وأوضح الغفلي أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قدم مبلغ 167 مليون دولار لجهود القضاء على شلل الأطفال وتوفير اللقاحات للأطفال الأبرياء في كل من باكستان وأفغانستان والصومال وإثيوبيا وكينيا والسودان.

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