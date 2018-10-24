«إقامة دبي» تنال اعتماداً بريطانياً

المصدر: دبي - البيان

حققت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي إنجازاً ريادياً على مستوى المنطقة، بحصولها على الاعتماد الدولي لمواصفة أصحاب الهمم البريطانية والصادرة من المنتدى البريطاني لأصحاب الهمم، كأول جهة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحقق هذا الإنجاز، بالتعاون مع شركة PDCA للاستشارات الإدارية.

ويأتي هذا الإنجاز تماشياً مع السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في أبريل 2017، والتي تهدف إلى تمكينهم، وتحقيق المشاركة الفاعلة والفرص المتكافئة.

وقال اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي: إن إقامة دبي تحرص كل الحرص على دمج أصحاب الهمم، وتوفير أفضل الخدمات لهم باعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من المجتمع.