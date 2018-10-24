افتتاح مجمع الدوائر الحكومية في فلج المعلا يناير المقبل

المصدر: أم القيوين - عصام الدين عوض

أكد عبيد طويرش القائم بأعمال مدير بلدية أم القيوين أنه سيتم افتتاح مجمع الدوائر الحكومية بمنطقة فلج المعلا في أم القيوين مطلع يناير المقبل حتى يباشر تقديم خدماته للمواطنين والمقيمين على حد سواء.

حيث تجري عملية التشطيبات النهائية، لافتاً إلى أن المبنى الجديد لمجمع الدوائر والذي يتألف من طابقين يقع على الشارع الرئيس في اتجاه مدينة الذيد.

كما أن مساحة البناء التقريبية 3 آلاف متر مربع، والهدف منه تقديم وتسريع الخدمات وتيسيرها للأهالي.وقال إنه يضم عدداً من الدوائر الحكومية في أم القيوين، وسوف يخدم المجمع مناطق فلج المعلا وبياتة والسرة والراشدية، ويخفف عناء المواطنين من التنقل بين مختلف الدوائر ويحفظ أوقاتهم من الهدر.

خدمات

وأضاف القائم بأعمال مدير بلدية أم القيوين إن تشييد المجمع جاء بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، ومتابعة من سمو الشيخ راشد بن سعود المعلا ولي عهد أم القيوين رئيس المجلس التنفيذي، وتم فيه مراعاة الخدمة المميزة المفترض تقديمها للجمهور.

وذلك من خلال تصميم المبنى ليحتوي على كونترات مكشوفة وواضحة للمراجعين تسهل عملية تسلم وتسليم المعاملات، إضافة إلى تخصيص أماكن انتظار مزودة بكافة الخدمات وأسباب الراحة بهدف تقديم الخدمات الحكومية في مكان واحد، مبيناً أن المجمع الحكومي سوف يشمل دوائر البلدية والتخطيط العمراني والمالية والحكومة الذكية والآثار والمتاحف.

عمران

وأشار إلى أن منطقة فلج المعلا والمناطق المجاورة لها تشهد تطوراً عمرانياً متزايداً وكثافة سكانية ملحوظة الأمر الذي يتطلب معه توفير كافة الخدمات الحكومية الذكية للساكنين بصورة ميسرة تلبي الطموحات وخصوصاً أن الإمارات قطعت شوطاً كبيراً منذ فترة طويلة في تطبيق البرامج الإلكترونية والذكية .

والتي تصب في مصلحة المتعاملين مع كافة الدوائر في الدولة ويخفف عنهم عناء التنقل بين مختلف الدوائر الحكومية المنتشرة.