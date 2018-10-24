شبكة الرؤساء التنفيذيين للسعادة تناقش تطوير العمل الحكومي

المصدر: دبي - البيان

عقدت الشبكة الحكومية للرؤساء التنفيذيين للسعادة وجودة الحياة اجتماعاً بحضور نحو 100 من الرؤساء التنفيذيين للسعادة وجودة الحياة يمثلون مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.

وأكد المشاركون في الاجتماع أن مواصلة تطوير العمل الحكومي والبناء على التجارب الناجحة عامل رئيس في إحداث تغيير إيجابي لأفراد المجتمع من خلال الخدمات التي تقدمها الجهات، وبما ينسجم مع الأهداف والتوجهات المستقبلية لحكومة دولة الإمارات في تعزيز مستويات جودة الحياة.

وتهدف الشبكة التي تعتبر إحدى مبادرات البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة، إلى خلق منصة تفاعلية لمناقشة مختلف الموضوعات في أجندة السعادة وجودة الحياة، ودعم وتعزيز دور الرؤساء التنفيذيين للسعادة وجودة الحياة لمواءمة خطط وبرامج ومبادرات الجهات الحكومية التي يمثلونها مع توجهات الحكومة في إحداث نقلة نوعية في تطوير العمل الحكومي.

وأكدت حنان المرزوقي المنسق العام للشبكة الحكومية للرؤساء التنفيذيين للسعادة وجودة الحياة، أهمية بناء وتنمية قدرات أعضاء الشبكة التي تشكل منصة حكومية تفاعلية وقناة تواصل تجمع الجهات الاتحادية والمحلية لتبادل المعارف والخبرات والحلول.واطلع الرؤساء التنفيذيون أثناء الاجتماع على عروض لتجارب عدد من الجهات، من بينها تجربة فريق وزارة تنمية المجتمع في تطوير مبادرة «تآلف».

وتجربة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وآليات العمل التي تم تبنيها في كل مبادرة، وبحثوا الأفكار والمقترحات التي تسهم في دعم جهود تحقيق السعادة وتعزيز جودة الحياة في الدولة.