عبدالله بن زايد: حريصون على تعزيز التعاون مع جنوب أفريقيا

المصدر: ■ بريتوريا - وام

أشاد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين الإمارات وجنوب أفريقيا، مؤكداً الحرص على تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين بما يلبي تطلعات قيادتي وشعبي البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى جنوب أفريقيا.

ونقل سموه إلى رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، خلال اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنيات سموهم لجنوب أفريقيا المزيد من التقدم والنماء.

وحمّل رئيس جمهورية جنوب أفريقيا سموه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتمنياته لدولة الإمارات المزيد من التطور والازدهار. وجرى خلال اللقاء بحث السبل الكفيلة بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وتنمية أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

علاقات راسخة

إلى ذلك، ترأس سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، أعمال الدورة الثانية للجنة المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية جنوب أفريقيا، وترأس الجانب الجنوب أفريقي لينديوي سيسيولو، وزيرة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا.

وقال سموه في كلمته إن «انعقاد هذه اللجنة يصادف الذكرى المئوية للقائدين العظيمين الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والرئيس الراحل نيلسون منديلا»، معبراً عن فخره بالوجود في العديد من اللقاءات التي جمعت بين القائدين العظيمين.

وأضاف سموه: «أننا نستذكر الكلمات الودية التي تبادلها الزعيمان عند لقائهما للمرة الأولى عام 1998»، مؤكداً: «أننا في دولة الإمارات حرصنا أن يكون إرث القائدين هو الأساس الذي نبني عليه العلاقات الراسخة بين بلدينا منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية في عام 1994».

ووقع سموه وسوزان شبانقو، وزيرة التنمية الاجتماعية في جنوب أفريقيا، على مذكرة تفاهم في مجال التنمية الاجتماعية بين دولة الإمارات وجنوب أفريقيا.