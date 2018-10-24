تعاون بين «سابك» وشركتين عالميتين

المصدر: الرياض- واس

وقعت الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» مذكرتي تفاهم مع شركتين عالميتين ضمن مؤتمر مبادرة «مستقبل الاستثمار لعام 2018».

يأتي التوقيع تأكيداً لالتزام الشركة بتمكين أهداف رؤية 2030 من خلال توظيف خبراتها في دعم المحتوى المحلي عبر توطين الصناعة وجذب الاستثمار الأجنبي إلى المملكة.وتضمنت هذه الخطوة فتح مجالات الشراكة مع كفاءات عالمية ذات خبرة طويلة في مجالات صناعية مختلفة،.

وقد وفرت لها «سابك» التنسيق والدعم اللوجستي والمواد والمنتجات اللازمة، بالإضافة إلى الدعم التقني ضمن مبادرتها الوطنية «نساند»، ومن شأن هذه الخطوة أن تسهم في توليد عدد من فرص العمل ونقل التقنية والإسهام في دعم الاقتصاد الوطني.

وكانت مذكرتا التفاهم مع شركة «شميد» الألمانية، وشركة رواق للتطوير الصناعي، بهدف إنشاء مصانع حديثة ومتطورة تقنياً في مدينة الجبيل الصناعية لإنتاج مادة السيليكون المستخدمة لصناعة أشباه الموصلات الكهربائية والإلكترونيات وسبائك خلايا إنتاج الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى تصنيع بطاريات الفناديوم لتطبيقات تخزين الطاقة المتجددة. وسيقوم المشروع الذي تبلغ كلفته 1.6 مليار ريال باستخدام مواد «سابك» في توطين هذه التقنية لأول مرة في المملكة كما سيوفر 1000 وظيفة مباشرة.