«مصدر» و«بيئة» تعلنان استكمال تمويل «تحويل النفايات إلى طاقة»

المصدر: ■ أبوظبي - البيان

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» وشركة «بيئة»، عن إكمال التعاقد على تمويل مشروع منشأة تحويل النفايات إلى طاقة في الشارقة بقيمة 220 مليون دولار، وهي الأولى من نوعها في دولة الإمارات.

وتشمل الجهات الممولة للمشروع كلاً من صندوق أبوظبي للتنمية، المؤسسة الوطنية الرائدة بمجال تقديم المساعدات الخارجية، وبنك أبوظبي التجاري، وشركة سيمنس للخدمات المالية، وشركة سوميتومو ميتسوي المصرفية، وبنك ستاندرد تشارترد.

وشهد مراسم التوقيع التي أقيمت في مدينة مصدر أخيراً كل من خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة «بيئة»، وخليفة عبدالله القبيسي، نائب مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، ومازن زعمط، رئيس الخدمات المصرفية للشركات في أبوظبي والعين، في بنك أبوظبي التجاري.

وعمران سعيد، نائب الرئيس التنفيذي لشركة «سيمنس» للخدمات المالية، وماساتوشي تاكيساكو، الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في شركة «سوميتومو ميتسوي» المصرفية، وعباس حسين، المدير العام ورئيس مشروع التصدير والتمويل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، لبنك ستاندرد تشارترد.

وتتولى «شركة الإمارات لتحويل النفايات إلى طاقة»، وهي شركة مشتركة بين «مصدر» و«بيئة» تم تأسيسها العام الماضي، إدارة منشأة تحويل النفايات إلى طاقة في الشارقة والمتوقع أن يتم البدء بتشغيلها بحلول عام 2020.

وتعد محطة تحويل النفايات إلى طاقة أحد المشاريع التي تستعرضها "مصدر" خلال مشاركتها في(ويتيكس).