محطة تبريد ذاتية التشغيل باستخدام الذكاء الاصطناعي

المصدر: ■ دبي - البيان

كشفت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم النقاب عن محطة تبريدها الجديدة ذاتية التشغيل باستخدام الذكاء الاصطناعي في «قرية جميرا»، خلال مشاركتها في فعاليات معرض «ويتيكس2018».

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي «لإمباور»، إن النموذج المصغر لأول محطة تبريد ذاتية التشغيل في العالم باستخدام الذكاء الاصطناعي، التي تعرضها «إمباور» لأول مرة سيتم إنجازها في قرية جميرا، حيث ستوفر 50 ألف طن تبريد وستصل الكفاءة التشغيلية للمحطة 0.89 كيلواط/‏‏طن، باستخدام 6 مبردات مياه تعمل على طاقة كهربائية 11KV))، لمراقبة وتعديل تدفق المياه من وإلى محطة التبريد.

ونظام سكادا المتقدم الذي يتيح القدرة على قراءة مليونين من البيانات المتعلقة بأبراج التبريد والمبردات والمحولات وإمدادات المياه.

كما ويتم استخدام تكنولوجيا تخزين الطاقة الحرارية (TES)ومياه الصرف المعالجة (TSE) الحاصلتين على جوائز عالمية لإنتاج المياه المبردة وضخها إلى 90 مبنى عبر محطات التبادل الحراري المتواجدة في كل مبنى، ومن المقرر دخول هذه المحطة الخدمة في الربع الأخير من سنة 2019.

وأضاف إن «القدرة الإنتاجية لشركة»إمباور«تصل إلى أكثر من 1,34 مليون طن من التبريد وتقدم الشركة خدمات تبريد مناطق صديقة للبيئة إلى 100 ألف متعامل ولعدد من المشاريع البارزة في إمارة دبي مثل مجموعة جميرا وجميرا بيتش ريزيدنس ومركز دبي المالي العالمي والخليج التجاري ومدينة دبي الطبية وأبراج بحيرات جميرا ونخلة جميرا وديسكفري جاردنز وابن بطوطة مول وحي دبي للتصميم والمنطقة العالمية للإنتاج الإعلامي وغيرها.