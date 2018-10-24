«الإمارات للإفتاء» يناقش إنشاء مركزين للتدريب والبحوث

المصدر: أبوظبي - وام

بحث مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، خلال اجتماعه الدوري الثاني بأبوظبي أمس، برئاسة الشيخ عبد الله بن بيه، رئيس المجلس وحضور الأعضاء، مقترحين يتعلقان بإنشاء مركز لتدريب المفتين وتأهيلهم علمياً وشرعياً وتأسيس مركز بحوث للدراسات المتعلقة بالفتاوى.

واستهل الشيخ عبد الله بن بيه الاجتماع بتوجيه تحية إكبار وتقدير للقيادة الرشيدة على عنايتها بإدارة الفتوى لما فيه خير العباد والبلاد، فيما أثنى الأعضاء على حرص القيادة على توفير كل السبل لنجاح مهمة المجلس في ضبط الفتوى ضمن الأطر والمقاصد الشرعية.

وناقش المجلس جملة من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومنها ما يتعلق بهيكلته التنظيمية وإعداد نظامه الداخلي، ومقترحات تتعلق باستراتيجيته للمرحلة المقبلة.