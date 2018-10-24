«إسلامية دبي» تطلق نظام الطلبات المرنة

المصدر: دبي - البيان

أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي مؤخراً نظام الطلبات المرنة «GRP Dynamic Request»، تماشياً مع مبادرة (حكومة بلا ورق) التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، والتي تستهدف التحول الذكي في جميع الخدمات والمعاملات لدوائر ومؤسسات حكومة دبي.

وأشارت عوشة أحمد عبيد رئيس قسم علاقات الموظفين في الدائرة إلى أن إسلامية دبي أول دائرة حكومية قامت بالتنسيق وإطلاق النظام بالتعاون مع مؤسسة دبي الذكية، سعياً من الدائرة إلى تحقيق رؤية 2021، والتي تنهي عصر المعاملات الورقية، من خلال توفير بيئة عمل سهلة ومريحة لجميع الموظفين العاملين بالدائرة، والمتعاملين معها.

من جهتها بيّنت شيخة علي نقيب أخصائية نظام موارد بشرية أنّه تم التنسيق والتواصل والتعاون مع مؤسسة دبي الذكية لأتمتة النماذج المستخدمة بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، لتحويل جميع المعاملات الورقية إلى معاملات إلكترونية تماشياً مع المبادرة المشار إليها.

وسيحضر إطلاق النظام بمقرّ الدائرة الرئيس في منطقة الممزر بدبي، جميع المديرين التنفيذيين في الدائرة، ومديرو الوحدات التنظيمية ورؤساء الأقسام والموظفون.