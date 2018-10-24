«طرق دبي» تعرض باصاً كهربائياً يقطع 150 كلم بشحن 3 ساعات

المصدر: ■ دبي - وائل نعيم

تحرص هيئة الطرق والمواصلات في دبي على إطلاق مشاريع ومبادرات مبتكرة بهدف الحفاظ على البيئة والاستدامة، وفي «ويتيكس 2018» عرضت الهيئة الباص الكهربائي لأول مرة، وذلك ضمن مشاركتها في المعرض، إلى جانب العديد من مساهماتها نحو رؤية الإمارات للاستدامة.

وقال سعيد الرمسي مدير إدارة الأصول والممتلكات في الهيئة لـــ«البيان» إن الباص الكهربائي يستطيع السير إلى مسافة 150 كيلو متراً ويتطلب شحنه 3 ساعات، لافتا إلى أن استخدامه يمكن أن يوفر أكثر من 70 % من سعر الوقود.

وأضاف: إن الهيئة تقوم بتجربة هذا الباص في دبي الجنوب وتدرس مدى الجدوى من استخدامه في المواصلات العامة في المستقبل، منوها بأن هيئة الطرق والمواصلات تعمل على إدخال الحافلات الصديقة للبيئة في المواصلات العامة.

وأوضح أن الهيئة لديها 1500حافلة «يورو 5» صديقة للبيئة، وتعتزم الهيئة خلال الربع الثاني من العام المقبل شراء حافلات جديدة «يورو 6»، وذلك انطلاقاً من حرصها بالحفاظ على البيئة وترشيد الطاقة بما يسهم في تقليل البصمة الكربونية للحافلة، حيث تعد «السلامة والاستدامة البيئية» إحدى الغايات الاستراتيجية للهيئة.