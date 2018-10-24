تركيب 596 ألف عداد ذكـي للمياه في دبي

المصدر: ■ دبي - البيان

أعلن سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، الانتهاء من تركيب 595755 عداد مياه ذكي في دبي، بنسبة 80.6% من إجمالي عدادات المياه في الإمارة، على أن يتم الانتهاء من تحويل جميع عدادات المياه في الإمارة إلى عدادات ذكية بنهاية العام المقبل.

جاء ذلك الإعلان خلال فعاليات الدورة العشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس 2018) الذي تنظمه الهيئة في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض من 23 -25 أكتوبر الجاري.

وقال الطاير: «نعمل في جميع مشروعاتنا ومبادراتنا في إطار رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، لتوفير بنية تحتية متطورة وإدارة جميع المرافق والخدمات في الإمارة عبر أنظمة ذكية ومترابطة، وخطة دبي 2021 التي تهدف إلى أن تكون دبي مدينة ذكية ومتكاملة ومتصلة.

حيث نعمل على تحويل الهيئة إلى أول مؤسسة خدماتية رقمية على مستوى العالم مع التوسع في استعمال الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية.

وتعد مبادرة «التطبيقات الذكية من خلال عدادات وشبكات ذكية» إحدى المبادرات التي أطلقتها الهيئة في إطار جهودها لتحقيق مبادرة «دبي الذكية» التي تهدف إلى تحويل دبي إلى المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم.

وإضافة إلى دورها في التحول الذكي ورفع الكفاءة التشغيلية وتقليل نسبة الفاقد من المياه، توفر العدادات الذكية العديد من المزايا للمتعاملين وتساعدهم على مراقبة الاستهلاك بشكل دقيق ولحظي وفي أي وقت ومن أي مكان، بما يسهم في ترشيد الاستهلاك واستدامة الموارد».

ريادة

وأشار المهندس عبدالله عبيدالله، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع المياه والهندسة المدنية في هيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن الهيئة لديها بنية تحتية متطورة لعدادات المياه الذكية نجحت في تحديد 20 ألف حالة تسرب للمياه، و4700 خلل، و1400 حالة زيادة أحمال، ما حقق وفورات إجمالية بلغت نحو 52.6 مليون درهم.

منوهاً بأن مبادرة «إشعار باستهلاك مرتفع للمياه» ضمن «دبي الخضراء» تساعد المتعاملين على اكتشاف أية تسريبات في توصيلات المياه بعد العداد، حيث يتم إرسال إشعارات آنية للمتعامل في حال اكتشاف نظام العدادات الذكية أي ارتفاع غير معتاد في الاستهلاك، حتى يبادر بفحص التوصيلات الداخلية وإصلاح أية تسريبات في توصيلات المياه، بما يسهم في وقف الهدر وتقليل التكلفة على المتعاملين.

وبمناسبة اليوم العالمي للطاقة 2018، أطلقت الهيئة برنامج «نهجي المستدام» الذي يُمّكن المتعاملين في القطاع السكني من مقارنة متوسط استهلاكهم الشهري للكهرباء والمياه مع متوسط استهلاك المنازل المماثلة بهدف تمكينهم من اتخاذ قرارات مدروسة بناءً على بيانات ومعلومات محدثة تمكنهم من مقارنة استهلاكهم الشهري مع البيوت المماثلة التي تتميز بكفاءة الاستهلاك، وبالتالي تشجيع التنافس الإيجابي بين المتعاملين لترشيد الاستهلاك وتقليل البصمة الكربونية.