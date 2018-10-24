عبدالله بن زايد يكرّم عائلة نيلسون مانديلا

المصدر: بريتوريا - وام

كرّم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي عائلة رئيس جمهورية جنوب أفريقيا الأسبق والزعيم الراحل نيلسون مانديلا.جاء ذلك تقديرا لمسيرة الزعيم الراحل نيلسون مانديلا والصداقة التي ترسخت بينه وبين المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه - حيث يصادف عام زايد 2018 الذكرى المئوية لميلاد القائدين.

وقدم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان رسالة شكر إلى زوويليفيليلي ماندلا مانديلا حفيد الرئيس الجنوب الأفريقي الراحل نيلسون مانديلا نيابة عن العائلة. وتشارك وزارة الخارجية والتعاون الدولي في ترميم أرشيف نيلسون مانديلا من خلال مساهمتها لمؤسسة نيلسون مانديلا، حيث ستقوم سفارة الدولة في بريتوريا بالإشراف على عملية الترميم.