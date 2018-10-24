بحث تطوير مؤشر أسعار المستهلك في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

شهد جناح دولة الإمارات في منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 أمس جلسة حوارية شارك فيها ممثلون عن الهيئة الاتحادية للتنافسية، وشركة نيلسن الرائدة في مجال الأبحاث التسويقية تم خلالها تسليط الضوء على مؤشر أسعار المستهلك وتطويره اعتماداً على البيانات الموثوقة.

مشاركون

شارك في هذه الجلسة محمد حسن أهلي، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، و«سومير سياني»، نائب الرئيس في شركة نيلسن، و«أدريان فويشنكوف»، المدير العام لمجموعة نيلسن في شبه الجزيرة العربية وباكستان، بالإضافة إلى أناند فاليمبي المدير التنفيذي لقسم علوم البيانات في شركة نيلسن.

وتحدث المسؤولون في نيلسن عن آلية عمل الشركة في مجال الأبحاث التسويقية والبيانات الضخمة، وتزويد عملائهم ببيانات مشاهدات ومشتريات المستهلكين، حيث تعمل نيلسن على تجميع البيانات وتعزيزها وتقديمها للعملاء.

وأكد سياني أهمية البيانات الموثوقة التي تقدمها الشركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تقدم للعملاء البيانات الموثوقة اللازمة لاتخاذ القرار وتحقيق نتائج مستدامة، واعتبر أن كل يوم بالنسبة لـ «نيلسن» هو يوم للبيانات الضخمة، فقد عملت على مدار 25 عاماً على توفير البيانات والإحصاءات الدقيقة لعملائها في أكثر من 100 بلد.

كما قدم فاليمبي مثالاً عن البيانات الضخمة في دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن مجموعة إحصاءات شهرية ومخططات بيانية عن أنواع التواصل والبيع بالتجزئة.

وطرح أهلي«سؤالاً حول أهمية مؤشر أسعار المستهلك وكيفية ربطه بالبيانات الموثوقة.

كما أوضح سياني أن تطوير هذا المؤشر بالغ الأهمية بالنسبة للعملاء لتقديم صورة كاملة لهم عما يحدث في السوق والتحديات التي تواجههم استناداً للبيانات الموثوقة التي تجمعها نيلسن، بالإضافة لأهميته بالنسبة للمستهلكين في تلخيص تجربة شرائهم اليومية.